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TBMM WhatsApp için harekete geçti

14.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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TBMM WhatsApp için harekete geçti

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “WhatsApp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflarla veri paylaşımını doğru bulmuyoruz” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, komisyon olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, ortak açıklamayı okudu.

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Yayman, “Son günlerde WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle kamuoyuna yansıyan gelişmeler nedeniyle Dijital Mecralar Komisyonu olarak bugün TBMM'de bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda veri güvenliği, big data dediğimiz büyük veri, dijital okur yazarlık, dijital göç, ulus aşırılaşan dijital yapılar kavramları çerçevesinde komisyonumuz önemli değerlendirmelerde ve mütalaalarda bulundu. Uluslararası sözleşmeler ve anayasamızca güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, şeffaf bilgilendirme, sağlıklı bilgi akışının sağlanması, hesap verilebilirlik hususlarının altını çizmek istiyoruz. Bu bağlamda WhatsApp'la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflarla veri paylaşımını doğru bulmuyoruz. Mevcut gelişmeler, ülkemizde yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Toplantımızda alınan karar gereği TBMM Genel Kurulunun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla konunun paydaşlarını; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknoloji kurumu (BTK), mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları komisyonumuza davet edilecektir. Toplantılar süresince konuyla ilgili yapılacak çalışmalar ve değerlendirmeler şeffaf bir şekilde Dijital Mecralar Komisyonu tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Rekabet Kurulu ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca mevcut yasal çerçevenin vatandaşlarımıza tanıdığı hakların ihlal edilip edilmediğine yönelik yaptığı çalışmaları dikkatle izliyoruz. Kişisel verilerin korunması başta olmak üzere bireylerin dijital mecralara ait hak ve menfaatlerini koruyacak tüm adımların komisyon olarak takipçisi olacağız” diye konuştu.

(İHA)

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