WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan son dakika açıklaması geldi. Son dönemin en çok tartışılan mesajlaşma uygulaması olan Facebook şirketi WhatsApp, Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yayınladı.

WhatsApp yaptığı açıklamada, bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istediklerini belirterek, ''Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez'' ifadelerinde bulundu.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021



