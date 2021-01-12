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WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

12.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile alakalı Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, ''Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez'' ifadesine yer verildi.

WhatsApp'tan son dakika açıklaması geldi. Son dönemin en çok tartışılan mesajlaşma uygulaması olan Facebook şirketi WhatsApp, Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yayınladı.

WhatsApp yaptığı açıklamada, bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istediklerini belirterek, ''Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez'' ifadelerinde bulundu.


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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Mark yeterince zengin oldun yeter, el çek!!
keşke türkçesi de olsa diğer insanlar rahat anlardı
Takın bakalım geri vitese

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