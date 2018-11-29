HABER

TBMM yine karıştı: Vekiller birbirine girdi! İşte yaşananlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

Adana Aladağ'da, özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden öğrenciler, facianın ikinci yılında Meclis Genel Kurulunda anıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı. Özkoç'un konuşmasına AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, birleşime ara verdi, arada da iki parti milletvekilleri arasında tartışma sürdü.

TBMM yine karıştı: Vekiller birbirine girdi! İşte yaşananlar

CHP, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğrencilerin yurt ve pansiyonlardaki barınma sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Aladağ'da bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11'i kız öğrenci, 12 kişinin hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini anımsattı. Sümer, öğrencilerin ailelerinin bugün Meclise gelerek hak, hukuk ve adalet istediğini belirtti.

'ÇOCUKLARIMIZIN KIYMETİ YOK'

Yangından sonra delillerin karartılması uğruna Aladağ'daki yurdun bir gecede yıkıldığını ifade eden Sümer, yangından sonra yönetmeliğe uygun olmayan kaç yurdun denetlendiğini, uygun koşulları taşımadığı için kaç yurdun kapatıldığını sorarak, "Etkin bir denetim yok ve çocuklarımızın kıymeti yok." dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, mevcut teftiş sistemiyle yurtların, okulların, özel okulların denetlenmesinin mümkün olmadığını savundu. Koncuk, teftiş için kadroların bulunduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığının bu kişileri çalıştırmak yerine boş oturan kişiler durumuna düşürdüğünü öne sürdü.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kredi Yurtlar Kurumuna büyük görev düştüğünü vurgulayarak, hiçbir öğrencinin açıkta kalmaması, gerekirse kiralama yaparak öğrencilere barınma imkanı sağlanması gerektiğini söyledi.

Medyatik kişilerin boşanmalarının, günlük diziler gibi gösterildiğini, tazminatların, detayların "ballandıra ballandıra" sunulduğunu belirten Aycan, "Kötü örnek oluyor. Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarıyı yaptık. Buna izin verilmemeli. Boşanma bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak tarafı yoktur." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Aladağ'daki yurt yangınına ilişkin davada tek bir tutuklunun bulunmadığını ve çocukların ölümüne neden olan yetkililerin terfi almaya devam ettiğini öne sürdü.

"SADECE PROVOKATÖRLÜK YAPMIŞ OLURSUNUZ"

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti iktidara geldiğinden bu yana en fazla üzerinde durdukları konuların başında eğitimin geldiğini dile getirdi.

Mesten, iktidara geldiklerinde yaklaşık bin 400 olan yurt sayısının bugün 5 bini geçtiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Hadiselerden her zaman ders alıp bunların üzerine titizlikle giden bir iktidarız. Eğer CHP acılar, kan üzerinden siyaset yapmak istemiyorsa, olumlu siyaset yapın, varsa tespitiniz bize bildirin, hangi kurum, yurtta eksiklik varsa biz de iktidar olarak üzerine gidelim. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir yurtla ya da özel yurtla ilgili tespitiniz olursa biz de sizin kadar üzerine gidelim, cezalandırılması, kapatılması ne gerekiyorsa yapalım. Kan, acı üzerinden siyaset yaparsanız sadece provokatörlük yapmış olursunuz."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "Böyle bir anlayışı Allah kahretsin..." sözlerine AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, birleşime ara verdi, arada da iki parti milletvekilleri arasında tartışma sürdü.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Ayrıca HDP'nin Dilovası'ndaki sanayi tesislerine ilişkin grup önerisi de reddedildi.

PARTNERNejat'ın gecesi!Nejat'ın gecesi!
CHP'de toplu istifa depremi!CHP'de toplu istifa depremi!
CHP Bartın il yönetimi istifa ettiCHP Bartın il yönetimi istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop Milletvekili kavga tartışma

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

PKK'lı terörist, yanında kaldığı adamın karısına tecavüz etti!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Kocasını aldattı, hamile kaldı sonrası akılalmaz!

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Avrupa'nın dev bankasına polis baskını! Arama yapılıyor

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

Acun ile Şeyma'nın boşanmasına eski eş Zeynep Yılmaz'dan ilk yorum!

CHP'de toplu istifa depremi!

CHP'de toplu istifa depremi!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

Ahmet Takan'dan flaş Binali Yıldırım iddiası: Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin!

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

İşte AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı...

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

MHP'li büyükşehir başkanı MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 19 yorum
AKAPE için tek değer tek kıymet tek eder PARA PARA PARA dır o kadar
BU AKP ÜLKENİN İÇİNE ETTİ BIRAKTI.BUNLARDAN BİR CACIK OLMAZ.
2000 krizinde bile o gün ki hükümet yüzlerce yurt yaptı kriz var diye yapımlarını durdurmadı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'de toplu istifa depremi!

CHP'de toplu istifa depremi!

AK Parti'nin seçim tanıtım kampanyasının tarihi belli oldu

AK Parti'nin seçim tanıtım kampanyasının tarihi belli oldu

Çarpıcı iddia: Erdoğan döneminde gelirleri yüzde 500 arttı

Çarpıcı iddia: Erdoğan döneminde gelirleri yüzde 500 arttı

TBMM Başkanı Yıldırım, koltuğunu kime bırakacak?

MHP, AK Partili 3 ismin üzerini çizdi!

Yerel seçim öncesi İstanbul için çok tartışılacak sözler

Seçim öncesi İstanbul için çok tartışılacak sözler: Bölünme...

Öcalan için 'sayın' dedi, Meclis karıştı

HDP'li vekilin sözü Meclis'i karıştırdı: Burası Kandil değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.