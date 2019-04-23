TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Provokasyon olduğu kesin. Buna kimse 'provokasyon yok' diyemez." dedi.

Yavaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Yavaş, "Provokasyon olduğu kesin. Çünkü biz orada cenaze namazı kılarken arkadaki büyük bir grup cenaze namazı kılmadı. Üstelik okulun bahçesinde de karşıda büyük bir grup bekliyordu. Neyi bekliyorduysa? Şehit cenazesine gelen safa durur." dedi.

Yavaş, şehit cenazesinde yaşananları şöyle anlattı:

"Daha sonra biz hemen ayrıldık. Kemal Bey ile o anda ayrılmamızın sebebi, onu arabanın arkasına koydular. Cenazeyle beraber oraya götürdüler. Benim etrafımda da Çubuklular vardı. Biz geçemedik. Daha sonra beni fark ettiklerinde biz geçtik ama aramızda 40-50 metre mesafe oldu. Toz toprak kalktı. Sol taraf boştu. Yani sağ taraftan götüreceklerine soldan götürse vatandaşa daha uzak olurdu diye düşünüyorum."