HABER

TBMM'de adli yıl açılışı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 22:12 | Son Güncelleme

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adli yıl açılış töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Havuzlu Bahçe'de resepsiyon verdi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, adli yıl açılış töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Havuzlu Bahçe'de resepsiyon verdi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2018-2019 adli yılının açılışı nedeniyle TBMM'de resepsiyon verdi. TBMM Havuzlu Bahçe'de düzenlenen resepsiyona, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile yüksek yargı üyeleri katıldı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, eşi ile birlikte resepsiyona katılan konukları Havuzlu Bahçe'nin kapısında karşıladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları
TBMM'de adli yıl açılışı resepsiyonuTBMM'de adli yıl açılışı resepsiyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

2 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Malazgirt'te husumetli 7 aile barıştırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuğa uzanan kirli eller asla affedilemez

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Üzerine cam blok düşen işçi ağır yaralandı

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'da korkutan orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.