TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı

Göç ve güvenlik üzerine tartışmaların olduğunu aktaran Ehm, bu nedenle de mültecilerin, göçmenlerin suçlu gibi görülebildiğini, bu konuda bir söylem değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Oturumun moderatörlüğünü yürüten AKDENİZ-PA Medeniyetler Arası Diyalog ve İnsan Hakları 3. Daimi Komisyonu Başkanı Yana Chiara Ehm, terörle mücadelenin küresel boyutta algıları, nüfus hareketlerini etkilediğini, bunun da güvenlik endişeleriyle birlikte yürüdüğünü söyledi.

Ehm, "Akdeniz'in kıyılarında benzer zorluklara sahibiz. Birbirimize ihtiyacımız var. Düzensiz göçleri azaltmak, suç ağları ile mücadele etmek için birbirimize ihtiyacımız var. Yasal ve güvenli göç yolları oluşturmak, hassas durumdaki göçmenlere yardım etmek adına birlikte çalışmalıyız. Eğer hassas kişilerin, suçluların eline geçmesin, engellemek istiyorsak onlara alternatifler sunmamız, aktif bir şekilde ülkelerin istikrarına katkıda bulunmamız lazım." diye konuştu.

- "Türkiye, Suriye krizinin yönetiminde lider"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük, "Türkiye'de uluslararası koruma ve geçici koruma altında bulunanların yasal statüsüne" ilişkin yaptığı sunumda, ülkesinden ayrılmak zorunda kalanlar için Türkiye'nin güvenli bir liman olduğunu belirterek, Türkiye'nin, 21. yüzyılın en büyük göç hareketi olan Suriye krizinin yönetiminde lider konumda olduğunu aktardı.

Türkiye'den 2018 itibarıyla 114 bin 537 kişinin uluslararası koruma başvurusunun alındığını ifade eden Başıbüyük, koruma talebinde bulunanlar için Türkiye'de verilen hizmetleri de anlattı.