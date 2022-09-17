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TCG Anadolu için heyecanlı geri sayım başladı! Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak'

17.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'nde Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir incelemelerde bulundu. "Bu, ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak ve dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak" diyen Demir, TCG Anadolu'nun yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesinin planlandığını belirtti.

TCG Anadolu için heyecanlı geri sayım başladı! Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yapımı tamamlanan ve test faaliyetleri süren, envantere girdiğinde Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisinde inceleme yaptı. Tuzla Tersanesindeki geminin son durumunu yerinde gören Demir, açıklamalarda bulundu. SİHA Gemisi olması da planlanan gemi, afet bölgelerinde yardım hizmeti de verebilecek.

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UZUNLUĞU 230 METRE

Teknik özellikler hakkında bilgi veren Demir, “Gemimizin uzunluğu 230 metre kadar ve 32 metre genişliğe sahip. Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olacak. Gemi tam yük deplasmanında en az 20 buçuk knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak. Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip olacak. Üzerinde bir güç aktarma sistemi, hava platformları olacak. Pist görevi görecek platformda helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Gemimizin içinde bir havuzumuz var. Orada da çıkarma gemimiz çeşitli zırhlı araçlarımızı tanklarımızı ve personelimizi karaya intikal ettirebilecek. Artık bu tür büyük projeler Türkiye için hedefte ve daha da ötesi hedefte. Yolumuz açık, teknolojimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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"DONANMAMIZ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Prof. Dr. İsmail Demir, “Anadolu Çok Maksatlı Gemimizin güvertesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında başladı projemiz ve Tuzla'daki tersanemiz şu anda bu gemiyi tamamlamak üzere. Bu gemide yerlilik oranımız yüzde 70 civarında. Çok geniş bir alt yüklenici zinciriyle çalışılıyor. 131 tane alt yüklenici var. Bu ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak. Donanmamız gücüne güç katarken şunu da unutmamak gerekiyor. Bu gemi aynı zamanda NATO görevleri için de bir güç aktarma faktörü. Önemli ölçüde NATO ittifakının da aslında bir parçası olacak. İttifakın da bir parçası ve gücüne güç katacak bir gemi" dedi.

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"SİHA GEMİSİ'NE DÖNÜŞTÜRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Demir, “İleriki aşamada Anadolu gemimiz üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir SİHA gemisine dönüştürme çalışmalarımız da bir taraftan BAYKAR firmasıyla devam ediyor. TB3, SİHA'lar bu gemi için geliştirilmeye devam ediliyor. İleri aşamada sadece şu andaki mevcut SİHA'larımız değil, Kızılelma, Hürjet gibi uçaklarımızın da bu gemiye ve bu tür gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetleri olması konusunda da tasarım aşamasında çalışmalar yapılıyor. Gemimiz hizmete girdikten sonra üzerine konacak helikopterler haricindeki hava platformları için adaptasyon ve entegrasyon çalışmaları hizmete girdikten sonra devam edecek. Gemimiz denizlerde asgari 1 tabur büyüklüğünde bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin kendi lojistik desteğiyle kriz bölgesine intikal ettirebilecek" ifadelerini kullandı.

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HASTANE GÖREVİ GÖREBİLECEK

Geminin fonksiyonlarından da bahseden Demir, “Barış zamanında bir hastane görevi görebilecek, bir insani yardım verme ve aktarma görevi görebilecek. Afet bölgelerinde yardım hizmeti görebilecek. Çok geniş bir hastane ve tıbbi cihaz teşkilatı var. Mayıs 2019'da denize indirdik. Haziran'da da deniz kabul testlerine başlandı. İnşallah bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz. Bu bir kabiliyet ve malumunuz bu geminin tasarım aşamasında yabancı firma ile iş birliği yapıldı. Şimdi gemi inşaat sektörümüzün geldiği aşamada artık bu tür gemileri rahatlıkla kendi kabiliyetimizle tasarlayıp imal edebileceğimizi söyleyebiliriz" dedi.

(DHA)

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