TCL Alcatel için Fransız malı değil açıklaması yaptı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarının boykot edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrı üzerine internette en çok aratılan sorulardan birisi de Türkiye’de satılan Fransız malları listesi oldu.

TCL'DEN ALCATEL AÇIKLAMASI

Pek çok mecra Fransız mallarına dair listeler yayınladı. Listelerin bazılarında TCL’in kısa süre önce satın aldığı telefon üreticisi Alcatel’in de ismi bulunuyordu.

TCL de doğal olarak bu konu ile ilgili bir açıklama yapma gereği hissetti. Çünkü TCL özünde Fransız değil Çin kökenli bir şirket. Dolayısıyla bu durumda Alcatel de otomatik olarak Çinli bir firma oluyor.

TCL’den yapılan açıklamada kısaca Alcatel’in Fransız bir şirket olmadığı ve Çin kökenli TCL tarafından satın alındığı belirtildi.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings çekimleri sona erdi

