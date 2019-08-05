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TCMB'den swap hamlesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:39 | Son Güncelleme

TCMB: - "TL ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verildi" - "İhtiyaç duyulan günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar aynı gün saat 10.00’da veri dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verdi.

TCMB, "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasına İlişkin Basın Duyurusu" yayımladı.

Duyuruda, 31 Ağustos 2018 tarihli ve 2018-36 Sayılı Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceğinin önceden paylaşıldığı anımsatıldı.

Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin artırılması amacıyla, söz konusu piyasada halen kotasyon yöntemiyle 1 hafta vadeli olarak gerçekleştirilmekte olan döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilen duyuruda, "İhtiyaç duyulan günlerde açılacak ihalelere ilişkin ayrıntılar aynı gün saat 10.00’da veri dağıtım sistemleri aracılığıyla ilan edilecektir. Kotasyon ve ihale yoluyla gerçekleştirilecek işlemler, halen kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen işlemler için belirlenmiş olan toplam limit dahilinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Analistler, Merkez Bankası’nın swap ihalelerinde vadeleri uzatarak, bu yolla rezervlere katkı yapabileceğini belirterek, TCMB'nin swap piyasasında esnekliği artırarak, bu işlemlerde Londra piyasası yerine Merkez Bankası'nın kullanılmasını sağlayacağını kaydediyor.

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Swap tcmb

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