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TDP lideri Mustafa Sarıgül'den TikTok tepkilerine serzeniş! 'Paramparça ettiniz'

21.01.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya sayesinde partisinin gençlerdeki oy oranının yükseldiğini söyledi. Sarıgül, "Farkımızı hep ortaya koyduk. Gençler, gençler, gençler. Sosyal medya çalışmalarına başladığımız zaman sizler başta olmak üzere bizi eleştirdiniz, topa koydunuz. Neler yaptınız, MYK’da, Parti Meclisi’nde paramparça ettiniz" ifadelerini kullandı.

TDP lideri Mustafa Sarıgül'den TikTok tepkilerine serzeniş! 'Paramparça ettiniz'

Sarıgül, Yalova’nın Termal ilçesinde düzenlenen parti toplantısında Gölge Engeliler Bakanı olarak Gülnür Kamaşak’ı açıkladı. Burada konuşma yapan Sarıgül, TDP’nin yeni yıla kararlı, uyumlu ve güçlü bir giriş yaptığını söyledi. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin cesaret edemediği sözleri TDP’nin dile getirdiğini anlatan Sarıgül, iktidar olmaları halinde özel sektörün bugüne kadar girmediği alanlara devlet olarak gireceklerini anlattı. Fabrikalar yapacaklarını söyleyen Sarıgül, tarım ve hayvancılığı kalkındıracaklarını söyledi.

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'EN ZENGİNLERİ VERGİLENDİRMEK ZORUNLULUK HALİNE GELDİ'

Davos’ta düzenlenen toplantıda bir araya gelen zenginlerin dünyaya daha çok katkı sağlamasına yönelik söylemlerde bulduğunu kaydeden Sarıgül, zenginlerden daha çok vergi alacaklarını ifade ederek, “Türkiye Değişim Partisi olarak boşuna demiyoruz. Türkiye’de zenginleri doyurursak fakirler doyar. Doymayan fakirler değil zenginler. En zenginleri vergilendirmek artık zorunluluk haline geldi. Ülke zor durumda, zenginler ve bankalar elini taşın altına koyması lazım. Özellikle bankalar. Kredi kartların paramparça insanlar perişan vaziyette” diye konuştu. Ekmek, süt, şeker, çay, mama ve çocuk bezi gibi temel ihtiyaç maddelerini fiyatlarını iktidar olmaları halinde belirleyeceklerini dile getiren Sarıgül, “Bunlara gerekiyorsa devlet olarak destek vereceğiz. Bunları Türkiye Değişim Partisi’nden başkası ne konuşur, ne yapar. Çünkü diğer partilerin bagajı kalabalık. Diğer partiler ya dışardan talimat alıyorlar ya da patronlardan talimat alıyorlar. Dışarıdan ve hiç kimseden talimat almayan tek parti Türkiye Değişim Partisi’dir” ifadesini kullandı

'NE İŞİMİZ VAR BİZİM SOSYAL MEDYADA DEDİNİZ'

Gençlere sosyal medya ile ulaştıklarını fakat bu çalışmalara başlarken çok eleştiri aldığını anlatan Sarıgül, şöyle konuştu:

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"Farkımızı hep ortaya koyduk. Gençler, gençler, gençler. Sosyal medya çalışmalarına başladığımız zaman sizler başta olmak üzere bizi eleştirdiniz, topa koydunuz. Neler yaptınız, MYK’da, Parti Meclisi’nde paramparça ettiniz. İl başkanları aradı, ‘Başkanım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ne işimiz var bizim sosyal medyada, TikTok'larda’ dediniz. Bana bir tek Kütahya İl Başkanı inandı. ‘Başkanım buna devam edelim. Bu gençler olacak’ dedi. Önemli bir siyaset bilimciyle konuştum. ‘Ne yapacağız?’ dedim. ‘Aynen devam edeceksin. Önce seni tartışacaklar, konuşacaklar, eleştirecekler. Seni tanıyacaklar. Sonra kalıcı bir güçle yumruğu masaya vuracaksın’ dedi. Biz de tek tek yumruğu masaya vuruyoruz, farkımızı ortaya koyduk fark attık. Bugün bakıyorum ki gençlerde partimiz 5 onda 1 olmuş. Övünün, gurur ve sevinç duyun."

'GÖLGE BAKANLARIMIZI AÇIKLAMAK CESARET İŞİDİR'

Muhalefet partilerinin gölge bakan açıklamamasını eşleştiren Sarıgül, gölge bakanı kendisinin icat etmediğini ve İngiltere’de Tony Blair’in de bu yöntemi uygulayan kişilerden olduğunu belirterek, "Hiçbir muhalefet partisi seçimler yaklaştı, tarihi belli oldu ama kadrolarını açıklayamıyor. Gölge bakanlarını açıklayamıyor. Oysa gölge bakanlığı benim icat ettiğim bir bakanlık değil. Onun için değerli arkadaşlarım gölge bakanlarımızı açıklamak iddia, cesaret işidir."

Sarıgül ardından Gölge Aile Hizmetleri ve Engeliler Bakanı olarak Gülnür Kamaşak’ı sahneye davet ederek tanıttı. (İHA)

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