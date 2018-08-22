TDV gönüllüsü oyuncu Yenişehirlioğlu Zanzibar'da bayram programında

ZANZİBAR (AA) - Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran sinema ve dizi film oyuncusu yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2018 Vekaletle Kurban Kesim Programı"nın gönüllüsü olarak Tanzanya'ya bağlı Zanzibar özerk bölgesindeki vakfın organizasyona katıldı.

Böyle bir organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, "Mazlum coğrafyalarda yürütülen bu tür organizasyonların ne kadar anlamlı olduğunu içerisinde bulunup yaşayarak anlamış olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Yenişehirlioğlu, Tanzanya'da halkın Türkiye'den bir gün sonra bayramı kutlayacağını belirterek, Kurban Bayramı vesilesiyle Zanzibar'ın çeşitli bölgelerinde kardeşleriyle bir araya geleceğini söyledi.

TDV aracılığıyla Türkiye ve dünya genelinden hayırseverlerden Zanzibar için toplanan bin 120 hisse kurbanın dini vecibelere uygun şekilde kesildiğini dile getiren Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"İslami standartlara uygun kurbanlıkları yerinde tespit ettik. Gördüm ki bağış sahiplerinin yaptıkları bağış yerine ulaşmış durumda. Hem kurbanlık standardı olarak hem de aile noktasında baktığımızda en doğru tespit ve tercihlerin yapıldığını gördük. Bu sebeple gönül rahatlığıyla bağış sahiplerinin Türkiye Diyanet Vakfına verdikleri emanetlerin karşılığını bulduğunu söyleyebilirim. Böyle bir hizmete vesile oldukları için kendi adıma Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ederim."

