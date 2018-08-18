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TDV Moğolistan'da 4 bin 250 kurban kesecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

Kurban dağıtım faaliyetleri için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a gelen TDV heyeti, Türkiye'nin Ulan Batur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti - Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Sabri Demir: "Moğolistan genelinde 4 bin 250 kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Moğolistan genelinde 4 bin 250 kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağı bildirildi.

Kurban dağıtım faaliyetleri için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a gelen TDV heyeti, Türkiye'nin Ulan Batur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Büyükelçilik İkinci Katibi Hüseyin Çakmak ile Ulan Batur Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Sabri Demir, TDV Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü satın alma görevlisi Hasan Kader ve beraberindeki 3 dağıtım gönüllüsünü büyükelçilik hizmet binasında kabul etti.

TDV'nin Moğolistan'daki kurban organizasyonu hakkında bilgi veren Demir, başkent Ulan Batur, Bayan Ölgii, Hovd ve Ulangum bölgelerinde dağıtım faaliyeti gerçekleştireceklerini belirtti.

Demir, "Moğolistan genelinde 4 bin 250 kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." dedi.

Hüseyin Çakmak ise ülkede çok fazla yardıma muhtaç insan olduğunu ve dağıtılacak kurbanların ihtiyaç sahiplerini sevindireceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
kurban (TDV) Ulan Batur

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