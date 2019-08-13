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TDV, Moro halkını ilk özgür Kurban Bayramı’nda yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

"Uzak Doğu’nun Filistin"i olarak tanımlanan Bangsamoro’da bir asra yakın süredir verilen özgürlük mücadelesi sonrası kazanılan özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı kutlanıyor.Dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Filipinler’deki 7 bin adadan biri olan Mindanao Adası’ndaki Bangsamoro Özerk Bölgesinde yaşayan Müslümanlara milletimizin kurban emanetlerini ulaştırarak onları yalnız bırakmadı.Moro Müslümanlarının bayram coşkusuna ortak olan TDV gönüllüleri başta bölgesel başkent Cotobato olmak üzere adanın farklı noktalarında bayram namazında Müslümanlarla bir araya geldi.

"Uzak Doğu’nun Filistin"i olarak tanımlanan Bangsamoro’da bir asra yakın süredir verilen özgürlük mücadelesi sonrası kazanılan özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı kutlanıyor.
Dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Filipinler’deki 7 bin adadan biri olan Mindanao Adası’ndaki Bangsamoro Özerk Bölgesinde yaşayan Müslümanlara milletimizin kurban emanetlerini ulaştırarak onları yalnız bırakmadı.
Moro Müslümanlarının bayram coşkusuna ortak olan TDV gönüllüleri başta bölgesel başkent Cotobato olmak üzere adanın farklı noktalarında bayram namazında Müslümanlarla bir araya geldi. Gönüllü ekipler Moro Müslümanlarıyla bayramlaşıp ikramlarda bulunarak, kurban kesimlerini gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz yıllardan bu yana eğitim ve farklı alanlarda bölgede çalışmalar gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, 2019 Vekaletle Kurban Organizasyonu kapsamında Bangsamoro’da 1680 hisse kurban keserek yaklaşık 12 bin aileye kurban yardımı ulaştırdı.
TDV Moro ekip sorumlusu Yahya Uyar, “Mesafelerimiz uzak olabilir ama her zaman Moro halkının yanında bulunduk. TDV olarak yaklaşık 12 bin aileye milletimizin emaneti olan kurbanlarını ulaştırdık. Kurban faaliyetlerimizin yanı sıra Moro’da eğitim ve kültürel alanda faaliyetler sürdürmekteyiz. Yine Filipinler genelinde 2013 yılında yaşanan tayfunun ardından Tacloban ve Ormoc kentinde tayfundan zarar gören 4 caminin inşasını gerçekleştirdik ve milletimizin yardım elini buralara ulaştırdık. Kurbanlarını bağışlayarak Moro halkının umudu olan hayırsever milletimize teşekkür ederiz” dedi.
Moro Müslümanlarının kalbi olan Bangsamoro Özerk Bölgesi, 1 asra yakın süredir devam eden ve yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç savaşın ardından 2019 yılı içerisinde yapılan referandumla birlikte özerk bir yapıya kavuşmuştu.

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