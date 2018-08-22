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TDV'den 2 milyon Nijerli'ye kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika kıtasının en büyük kurban organizasyonunu gerçekleştireceği Nijer'de, 42 bin hisse kurbanın kesimine başladı

NİAMEY (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrika kıtasının en büyük kurban organizasyonunu gerçekleştireceği Nijer'de, 42 bin hisse kurbanın kesimine başladı.

TDV gönüllüleri, Nijer'de bugün kutlanmaya başlayan Kurban Bayramı kapsamında, ülkenin 60 ayrı noktasında kurban kesimi için harekete geçti.

Vakfın yarım asra yaklaşan tecrübesi ve sorumluluk bilinciyle hareket eden gönüllüler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanların bağışladığı kurbanları, vekalet verenlerin isimlerini tek tek okuyarak yerel halkın da desteğiyle kesiyor.

Vakfın Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletle kurban hizmetini TDV güvencesiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgedeki kurban organizasyonu hazırlıklarının 5 gün önce tamamlandığını belirten Temelli, "Nijer için bu yıl 42 bin Kurban hissesi tahsis edildi. Bağışlarla bu yıl 2 milyona yakın yardıma muhtaç Nijerli'ye ulaşacağız. Ülke genelinde aralarında Türkiye'den gelen gönüllülerin de olduğu 400 kişilik bir ekiple kurban çalışması yapıyoruz. Bu yıl vakfımız, Afrika kıtasının en büyük organizasyonunu Nijer'de gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Kesilen kurbanların etleri paketlenerek, yine gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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