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Tecavüz eden üvey babasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üvey babası Yaşar Yanık'ı sokakta bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Şerife A.'nın (32) cinayeti, cinsel istismara uğradığı için işlediğini söylediği belirtildi. İfadesinde yıllar önce üvey babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürün Şerife A.'nın, "Çocuklarıma da aynısı yapar diye korktum" dediği ifede edildi.

Tecavüz eden üvey babasını öldürdü

Olay, 15 Ekim günü Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Şerife A. sokakta karşılaştığı üvey babası Yaşar Yanık'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Yaşar Yanık, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Şerife A. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şerife A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yaşar Yanık ise 22 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi, ilçede toprağa verildi.

'ÇOCUKLARIMDAN UZAK DUR'

Şerife A.'nın ifadesinde, 2000 ve 2003 yıllarında üvey babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürdüğü belirtildi. Babasının açılan davadan beraat ettiğini, kendisinin 2006 yılında evlenerek Kastamonu'ya yerleştiğini belirten Şerife A., eşinden boşanarak tekrar Gölcük'e geri döndüğünü kaydetti. Yaşadıklarının çocuklarının da başına gelmesinden korktuğunu bildiren Şerife A., aynı mahallede oturan üvey babasını "Çocuklarımdan uzak dur" diye uyardığını söyledi. Şerife A. ifadesinde, "Daha önce bana defalarca kez cinsel istismarda bulundu. Bir kez de tecavüz etti. Bu durumu kabullenemedim. Artık çocuklarım vardı. En büyük kızım 12 yaşında. Çocuklarıma da aynısı yapar diye korktum" dediği bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli istismar yaşar yanık

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