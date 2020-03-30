Tecavüzle suçlanan Weinstein'ın avukatının önerdiği 'seks sözleşmesi' gerçekçi mi?

Harvey Weinstein'ın avukatı Donna Rotunno, yazılı rıza formu imzalamayan biriyle cinsel ilişkiye girmeyeceğini söyledi. Peki böylesi bir metin kimi korur ve mahkemede işe yarar mı? New York Times'a konuşan Avukat Rotunno, "Günümüz dünyasında yaşayan bir erkek olsaydım, bir kadınla herhangi türden bir cinsellik yaşamadan önce yazılı rıza formu imzalamalarını isterdim" dedi ve ekledi: "Neden olmasın? Bütün şüpheleri ortadan kaldırır. Herkesin işi kolaylaşır." 41 yaşındaki avukat, bugüne kadar cinsel saldırıya uğramamasının nedeninin "kendisini öyle bir duruma sokmaması" olduğunu söyledi. Rotunno, Weinstein'ı suçlayan kadınlara referans vermese de söyledikleri Weinstein'ın suçlamalar karşısındaki savunmasına paralel. Ünlü Hollywood yapımcısı mahkemede beş tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yüzleşecek. Avukatı Rotunno ise Weinstein'ın eylemlerinin rızaya dayalı olduğunu savunuyor. Weinstein, Rotunno'nun bugüne kadar savunduğu, cinsel suçlarla karşılaşan 40'tan fazla erkekten yalnızca biri. Avukat, bu davaların yalnızca birini kaybetti.

Rotunno'nun sözleri, "mağdurları suçladığı" gerekçesiyle taciz mağdurlarıyla dayanışma gruplarının tepkisini çekti. ABD'de cinsel şiddete karşı en büyük örgüt olan Tecavüz, İstismar ve Ensest Ağı, "Mağdurların tecavüzden sakınmasının kendi ellerinde olduğuna dair bu anlatı kendi işi için kullanışlı olabilir ama gerçekle alakası yok" dedi. Rotunno'nun sözleri, özel ilişkilerde rızayı resmiyete dökme üzerine tartışmaları da yeniden canlandırdı. Seks sözleşmesi uygulamaları Örneğin LegalFling (YasalKaçamak) uygulaması, kullanıcılarına belli cinsel eylemlerden önce rıza talep etme ve rıza gösterme imkanı sunuyordu. Uygulama internet sitesinde "Angajman kurallarını ve kişisel tercihleri açıkça gösteren bu uygulamayı kullanmak, yanlış anlaşılmaların ve istemeden içine düşülen kötü durumların önüne geçebilir" diyordu. Bu uygulama artık kullanımda değil. Bir diğer uygulama olan We-Consent (Rıza-Gösteriyoruz) ise kullanıcılarına 20 saniyelik bir video kaydıyla cinsel ilişkiye girmeye rıza gösterdiklerini onaylama imkanı sunuyordu.

İki uygulama da pek yayılamadı. Bu da insanların seks isteklerini kayda geçirmekte isteksiz olduğu anlamına gelebilir. İki uygulama da kullanıcılarını yasalar karşısında korumayı hedeflediklerini belirtiyordu. LegalFling kullanıcılara "canlı sözleşme" imzalayarak istedikleri anda rızalarını geri çekme, vazgeçme ve sözleşmenin ihlali durumunda para talep etme seçeneğini sunuyordu. Fakat böyle bir uygulama, hatta sekse onay verdiğini notere bildirme seçeneği bile mahkemede kısıtlı bir etkiye sahip olur. ABD'nin Michigan eyaletinden, cinsel istismara maruz kalan çocuk ve genç yetişkinleri savunan avukat Karen Truszkowski, "Bu teoride iyi bir fikir olabilir ama pratikte uygulanamaz" diyor. Truszkowski, taraflardan birinin şartları ihlal etmesiyle yasal sözleşmelerin geçersiz hale geldiğini hatırlatıyor. Taraflar birbirlerini sözleşmeye uymaya nasıl zorlayabilir? Fakat tüm cinsel ilişkilerde rıza her an geri alınabilir ve bu da böylesi bir sözleşmeyi anlamsız kılar. Truszkowski "Taraflar birbirlerini sözleşmeye uymaya nasıl zorlayabilir?" diyor ve ekliyor: