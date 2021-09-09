HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Tecno Mobile Camon 16 incelemesi

Tecno Mobile Camon 16 incelemesi

09.09.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camon 16, ülkemizde üretilen akıllı telefonlardan bir tanesi. 6.8 inç bir ekrana ve güçlü bir pile sahip. En dikkat çekici tarafı ise, çift aydınlatma sistemine sahip 16MP selfie kamerası.

Tecno Mobile Camon 16 incelemesi

Camon 16, 6.8 inç değerde bir ekrana sahip, ki bu gerçekten büyük bir ekran. Biraz üzücü olan ise, çözünürlük olarak 720x1640 seçeneğinin tercih edilmesi. Ekran boyutunu göz önüne alınca, bu değerin düşük kaldığını söylemeliyiz. Özellikle de video streaming servislerine aboneyseniz ve yüksek kalitede dizi ve filmler izlemek istiyorsanız, bu cihazda çok da beklentiniz olmamalı.

Tecno, ilk yerli modelini satışa sunduTecno, ilk yerli modelini satışa sundu

Öte yandan, dokunuşlara hızlı cevaplar verebilen ve özellikle iç mekân kullanımlarında iyi bir parlaklık düzeyi olan telefon, sosyal medya gezintileri ve e-kitap deneyimleri için yeterli performansa sahip. İsterseniz uzun süreli kullanımlarda göz konforu modunu da açabilir ve daha rahat deneyimler elde edebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tecno Camon 16, MediaTek Helio G70 işlemcisine sahip. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB depolama unsurları da var. Telefon, Android 10 işletim sistemi ile geliyor. Android 11 olmasını tercih ederdik doğrusu. Yine de kullanımı kolay bir arayüzü ve ön yüklü olarak gelen pek çok oyun ve uygulama var.

Cihaz, yaptığımız Geekbech 5 testinde tek çekirdekte 376, çift çekirdekte de 1316 puan elde etti. Çok da yüksek değil. Oyun tarafında ise, Call of Duty Mobile gibi güçlü bir oyunu, akıcı detaylarla oynayabildik. Uzun süreli deneyimlerde de cihazda aşırı ısınma faktörüyle karşılaşmadık.

KAMERA

Telefonun arka tarafında yapay zekâ destekli dörtlü kamera sistemi bulunuyor: 48+2+2+2 MP. Yani ana kameranın yanında derinlik sensörü, makro kamera ve yapay zekâlı lens de var.

48MP ana kamera, fotoğraf ve video tarafında, güzel detaylar sunabiliyor, ki buna gece çekimleri de dahil. Çekim detaylarına bakıldığında, 2K video, ağır çekim video, bokeh’li video gibi çekim modları var. Örneğin, bokehli videoda çekim yaparken, olabildiğince sabit kalmalısınız. Arka plandaki detayların hareketli olup olmaması önemli değil. Genellikle güzel sonuçlar alıyorsunuz, ama bu mod, 720p çözünürlükte çalışıyor.

Ön tarafta ise, 16MP selfie kameramız var, ki yanında iki tane de ışık bulunuyor. Bu sayede, düşük ışık koşullarında selfie’ler çekmek, görüntülü görüşmeler gerçekleştirmek ya da VLOG’lar hazırlamak mümkün. Örneğin bir gece vakti, konserden çıktınız ve sıcağı sıcağına deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsunuz. İşte bu gibi durumlarda, aydınlatma faktörü gerçekten çok önemli.

Uygun fiyatlı Tecno Spark 8 pazara girdiUygun fiyatlı Tecno Spark 8 pazara girdi

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklamasıTartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması
PARTNERDizi aşkı gerçek mi oldu?Dizi aşkı gerçek mi oldu?
MediaTek önemli bir büyüme kaydettiMediaTek önemli bir büyüme kaydetti
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Transfer dönemi bitti! İşte atılan tüm imzalar

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha! Spor yapmaları da yasak

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

Önce laf attılar, sonra darp ettiler! Yaşadığı dehşeti anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Okullar kapatılır mı? Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.