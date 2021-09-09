Tecno Mobile Camon 16 incelemesi

Camon 16, 6.8 inç değerde bir ekrana sahip, ki bu gerçekten büyük bir ekran. Biraz üzücü olan ise, çözünürlük olarak 720x1640 seçeneğinin tercih edilmesi. Ekran boyutunu göz önüne alınca, bu değerin düşük kaldığını söylemeliyiz. Özellikle de video streaming servislerine aboneyseniz ve yüksek kalitede dizi ve filmler izlemek istiyorsanız, bu cihazda çok da beklentiniz olmamalı.

Öte yandan, dokunuşlara hızlı cevaplar verebilen ve özellikle iç mekân kullanımlarında iyi bir parlaklık düzeyi olan telefon, sosyal medya gezintileri ve e-kitap deneyimleri için yeterli performansa sahip. İsterseniz uzun süreli kullanımlarda göz konforu modunu da açabilir ve daha rahat deneyimler elde edebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tecno Camon 16, MediaTek Helio G70 işlemcisine sahip. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB depolama unsurları da var. Telefon, Android 10 işletim sistemi ile geliyor. Android 11 olmasını tercih ederdik doğrusu. Yine de kullanımı kolay bir arayüzü ve ön yüklü olarak gelen pek çok oyun ve uygulama var.

Cihaz, yaptığımız Geekbech 5 testinde tek çekirdekte 376, çift çekirdekte de 1316 puan elde etti. Çok da yüksek değil. Oyun tarafında ise, Call of Duty Mobile gibi güçlü bir oyunu, akıcı detaylarla oynayabildik. Uzun süreli deneyimlerde de cihazda aşırı ısınma faktörüyle karşılaşmadık.

KAMERA

Telefonun arka tarafında yapay zekâ destekli dörtlü kamera sistemi bulunuyor: 48+2+2+2 MP. Yani ana kameranın yanında derinlik sensörü, makro kamera ve yapay zekâlı lens de var.

48MP ana kamera, fotoğraf ve video tarafında, güzel detaylar sunabiliyor, ki buna gece çekimleri de dahil. Çekim detaylarına bakıldığında, 2K video, ağır çekim video, bokeh’li video gibi çekim modları var. Örneğin, bokehli videoda çekim yaparken, olabildiğince sabit kalmalısınız. Arka plandaki detayların hareketli olup olmaması önemli değil. Genellikle güzel sonuçlar alıyorsunuz, ama bu mod, 720p çözünürlükte çalışıyor.

Ön tarafta ise, 16MP selfie kameramız var, ki yanında iki tane de ışık bulunuyor. Bu sayede, düşük ışık koşullarında selfie’ler çekmek, görüntülü görüşmeler gerçekleştirmek ya da VLOG’lar hazırlamak mümkün. Örneğin bir gece vakti, konserden çıktınız ve sıcağı sıcağına deneyimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsunuz. İşte bu gibi durumlarda, aydınlatma faktörü gerçekten çok önemli.

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