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TECNO Mobile, Türkiye fabrikası için düğmeye bastı!

26.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Çinli şirket daha Türkiye pazarına giriyor. TECNO Mobile, Türkiye’de fabrika kurarak üretime başladı. İşte TECNO Mobile Türkiye fabrikası ile ilgili detaylar.

TECNO Mobile, Türkiye fabrikası için düğmeye bastı!

TECNO Mobile, 35 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başladı. Mevcut yatırım ile pazarda hem ürün hem de iş modeli anlamında değişim yaratmayı hedefleyen TECNO Mobile’ın Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “ İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik bir istihdam yaratmayı ve yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

YÜZDE 10'LUK PAZAR PAYI HEDEFİ

Hükümetin doğrudan yabancı yatırım (FDI-foreign direct investment) çekmek için oluşturduğu olumlu yatırım ortamının önemine işaret eden Li, “ Türkiye’ye yatırım yapma kararımızda hükümetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu noktada koyduğumuz yüzde 10’luk pazar payı hedefi, bu yönde atılmış bir ilk adım. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek bu doğrultuda istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” dedi.

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Türkiye’deki kullanıcılara çarpıcı bir ürün deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini aktaran Li sözlerini şu şekilde tamamladı: ‘’ Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK’ın üretimini kapsayan yatırımımızla ürünlerimizi Türkiye’deki kullanıcıların gereksinimlerine göre özelleştireceğiz."

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akıllı telefon Türkiye
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