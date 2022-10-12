Ted Lasso hayranlarına müjde! Dizideki hayali flört uygulaması Bantr gerçek oluyor

Ted Lasso'daki flört uygulaması Bantr, kullanıcıların yalnızca konuşmalarına dayalı bir şekilde bağlantı kurabilmelerini sağlıyordu. Kullanıcılar birbirlerinin hiçbir fotoğrafını görmeden sohbet edebiliyorlardı. 2. sezonun ana olay örgülerinden birinde yer alan Bantr adlı kurgusal flört uygulaması için dizi hayranlarına müjde geldi. Bantr, gerçek oluyor.

BANTR TED LASSO EVRENİNDEN ÇIKIP GERÇEK HAYATA GELİYOR

CNET'in haberine göre, iOS ve Android platformları için geliştirilen bir çevrimiçi flört uygulaması olan Bumble, bir blog gönderisinde, kullanıcılarının Bantr'ın bir varyasyonunu deneyebileceklerini açıkladı. Bu deneyim Bantr Live olarak adlandırılacak.



(Fotoğraf kaynakları: Apple)

BANTR LIVE NASIL ÇALIŞACAK?

Konuyla ilgili haberde, kullanıcıların bu uygulamada 13 Ekim'den itibaren, yıl sonuna kadar her perşembe yerel saatle 19:00'da oturum açabileceği, yaş ve konum gibi özelliklere göre başka bir kişiyle eşleştirilebileceği belirtildi. Ayrıca, sohbet etmek için kullanıcıların 3 dakikalarının olacağı aktarılırken, bu süre dolduğunda, o kişiyle eşleşmek isteyip istemediklerinin sorulacağı bilgisi verildi. Kullanıcıların başka biriyle eşleşmeyi de seçebileceği ifade edilirken, eşleşmeleri durumunda, işin sonunda birbirlerinin profillerinin tamamını görebilecekleri bildirildi.

