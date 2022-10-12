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Ted Lasso hayranlarına müjde! Dizideki hayali flört uygulaması Bantr gerçek oluyor

12.10.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jason Sudeikis'in başrolde olduğu Ted Lasso dizisini izlediyseniz, dizide yer alan hayali flört uygulaması Bantr'ı bilirsiniz. Ancak Bantr'ın dizi hayranları tarafından beğenilmesi gerçek bir flört uygulamasını harekete geçirdi. iOS ve Android platformlarında bulunan uygulama, Bantr'ı gerçek hayata taşımaya karar verdi.

Ted Lasso hayranlarına müjde! Dizideki hayali flört uygulaması Bantr gerçek oluyor

Ted Lasso'daki flört uygulaması Bantr, kullanıcıların yalnızca konuşmalarına dayalı bir şekilde bağlantı kurabilmelerini sağlıyordu. Kullanıcılar birbirlerinin hiçbir fotoğrafını görmeden sohbet edebiliyorlardı. 2. sezonun ana olay örgülerinden birinde yer alan Bantr adlı kurgusal flört uygulaması için dizi hayranlarına müjde geldi. Bantr, gerçek oluyor.

BANTR TED LASSO EVRENİNDEN ÇIKIP GERÇEK HAYATA GELİYOR

CNET'in haberine göre, iOS ve Android platformları için geliştirilen bir çevrimiçi flört uygulaması olan Bumble, bir blog gönderisinde, kullanıcılarının Bantr'ın bir varyasyonunu deneyebileceklerini açıkladı. Bu deneyim Bantr Live olarak adlandırılacak.

ted lasso
(Fotoğraf kaynakları: Apple)

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BANTR LIVE NASIL ÇALIŞACAK?

Konuyla ilgili haberde, kullanıcıların bu uygulamada 13 Ekim'den itibaren, yıl sonuna kadar her perşembe yerel saatle 19:00'da oturum açabileceği, yaş ve konum gibi özelliklere göre başka bir kişiyle eşleştirilebileceği belirtildi. Ayrıca, sohbet etmek için kullanıcıların 3 dakikalarının olacağı aktarılırken, bu süre dolduğunda, o kişiyle eşleşmek isteyip istemediklerinin sorulacağı bilgisi verildi. Kullanıcıların başka biriyle eşleşmeyi de seçebileceği ifade edilirken, eşleşmeleri durumunda, işin sonunda birbirlerinin profillerinin tamamını görebilecekleri bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ted Lasso dizisi Bumble ted lasso
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