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  4. Tedirgin eden görüntü! Bursa'da depremin ardından esrarengiz ışık ortaya çıktı

Tedirgin eden görüntü! Bursa'da depremin ardından esrarengiz ışık ortaya çıktı

10.12.2023 16:56 | Son Güncelleme:
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde dün gece yaşanan depremin 40 dakika ardından kaydedilen esrarengiz ışık görüntüsü paniğe yol açtı. Işığın görüntüsü vatandaşların araç kamerası, iş yeri kamerası ve ev kameralarınca kaydedildi.

Bursa'da geçen hafta Gemlik Körfezi ile Mudanya ve Bursa'nın merkez ilçelerinde yoğun hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeni depremler yaşanıyor. Gemlik ilçesinde dün 3,2 büyüklüğünde, Nilüfer ilçesinde ise dün gece 22.59'da 2.6 büyüklüğünde depremler yaşandı.

BURSA'DA DEPREMİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN IŞIK PANİĞİ

Nilüfer'deki depremin 40 dakika sonrasında yaşanan ışık patlaması ise paniğe neden oldu.

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Vatandaşların araç kamerası, iş yeri kamerası ve ev kameralarında kaydedilen ışık görüntüsü heyecana yol açtı.

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Işığın sebebi ise araştırma konusu oldu.

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(İHA)

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deprem Bursa
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