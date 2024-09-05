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  4. Tedirginlik arttı: Apartmanların içine kadar girmeye başladı! Uzmanlar uyardı... Kara kara düşündürüyor

Tedirginlik arttı: Apartmanların içine kadar girmeye başladı! Uzmanlar uyardı... Kara kara düşündürüyor

05.09.2024 17:19
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Elazığ’da havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanların sayısının artması, vatandaşları tedirgin ediyor. Son dönemlerde apartmanlara kadar giren yılanlar, vatandaşları kara kara düşündürüyor. Uzmanlar, yılanların sıcaklardan dolayı serinlemek için apartmanları tercih ettiğini belirtiyor. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer, bu durumun fazla sürmeyeceğini, yaklaşık 15 gün sonra artık yılanların görünmeyeceğini aktardı.

Daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülen yılanlar, şimdilerde ise apartman ve evlerin içine kadar girmeye başladı. Bazı yerlerde yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan yılanlar, vatandaşları da kara kara düşündürüyor.

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"YAKLAŞIK 15 GÜN SONRA ARTIK YILANLAR GÖRÜNMEYECEKTİR"

Fırat Üniversitesi (FÜ) Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer yaptığı açıklamada, "Yılanlar aşırı sıcaklardan dolayı artık serin yer olarak apartman ve binalara girmeyi seçiyorlar. Sıcaklardan bunaldıkları için insanların yaşam alanlarına kadar giriyorlar. Bu durum fazla sürmez. Yaklaşık 15 gün sonra artık yılanlar görünmeyecektir. Havalar serinledikten sonra toprağın altına çekilerek kış uykusuna yatacaklar" dedi. (İHA)

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AW281665_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ yılan
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