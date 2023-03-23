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Teheccüd namazı kılınışı: Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet açıkladı!

23.03.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teheccüd namazı kılınışı, Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar tarafından merak edildi. İslam peygamberi Hazreti Muhammed "Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye üç iyilik verir." diye buyurmuştur. Peki, teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, Ramazan ayında teheccüd namazı kılınışı...

Teheccüd namazı kılınışı: Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet açıkladı!

Teheccüd namazı ile ilgili araştırmalar Ramazan ayı dolayısıyla hız kazandı. İlk oruç için gece sahura kalkıldı ve bu akşam açılacak oruçla Ramazan ayının ilk günü tamamlanacak. Teheccüd namazına dair ayrıntılar merak konusu oldu. İşte teheccüd namazı kılınışı...

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazının nasıl kılınacağı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler şu şekildedir:

"Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan nafile bir namazdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır.” (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 18) Başka bir hadiste de, “Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır” (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Sıyâm, 55) buyrulmuş olması, gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir. Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 467-468). Bazı rivayetlerde, Peygamberin (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 182).

Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 468-469). İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce “Sübhâneke” okunur, sonra “Eûzü besmele” çekilir ve Fâtiha suresi okunur."

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teheccüd namazı yatsı namazı sonrası gece kılınan bir namazdır.

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