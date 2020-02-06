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Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 21:42 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile sınır noktasında bulunan Yiğitler Burcu Parkı bölgesinde KKTC toprağını ihlal etti. Birleşmiş Milletler askerleri ise seyirci kalmakla yetindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da Rum kesimi, Yiğitler Burcu bölgesinde ortak alanda bulunan “Spitfire” adlı eski eser niteliğindeki binaya müdahale ederek, KKTC toprağını ihlal etti. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve askeri makamların eşgüdümüyle, binanın tadilat çalışmaları yapılması beklenirken, Rum tarafı KKTC sınırını ihlal ederek binaya müdahale etmeye başladı.

KIBRIS TÜRK TARAFI BM'YE UYARIDA BULUNDU

Rum tarafı provokasyon içeren bu ihlali gerçekleştirirken, ara bölgenin bütünlüğünü koruma sorumluluğu olan BM Barış Gücü, müdahaleyi sadece seyretmekle kaldı. Rum tarafının ihlali ve Barış Gücü’nün bu ihlali engellememesinin tespit edilmesi üzerine, Kıbrıs Türk tarafı BM’ye uyarıda bulundu ve yasadışı çalışma durduruldu.

Yasadışı müdahalenin durdurulmasının ardından, Kıbrıs Türk tarafının yaptığı incelemede Rumların müdahalesiyle binanın bir bölümünün yıkıldığı ve binaya ait tabela da dahil olmak üzere bazı malzemelerin çalındığı tespit edildi. Kıbrıs Rum tarafı ihlal edilen ara bölgeye asker konuşlandırması üzerine Türk tarafının BM yetkilerine yaptığı uyarının ardından askerlerin geri çekildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
güney kıbrıs rum kesimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yahu düşman beledtiniz herkesi iyi ypmışlar ne olmuş yok vizeler yok onlar bnlar insanın insanla derdi yok ta siz ve sizin gibiler yüzündeb hep bu savaşlar
niye bizimkiler elmamı topluyordu müdahale etselerdi ya hemde ensert şekilde
yürek mi yemiş bunlar
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