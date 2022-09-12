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Tek bir hamleyle Kate Moss'un elmacık kemiklerine sahip olmanız mümkün

12.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar yüzlerinin daha biçimli ve kemikli görünmesi için çeşitli yöntemler deniyorlar. Yüzü şekillendiren birçok makyaj malzemesi bulunuyor. TikTok'ta paylaşılan makyaj hilesiyle Kate Moss'un elmacık kemiklerine sahip olmanız mümkün.

Tek bir hamleyle Kate Moss'un elmacık kemiklerine sahip olmanız mümkün

Kate Moss'un bu kadar ünlü ve popüler olmasının sebepleri arasında bulunan karakteristik yüz şekli birçok kişi tarafından oldukça beğeniliyor. Yuvarlak yüze sahip olanlar daha çıkık elmacık kemikleri için kontür uygulamaları yapıyor. Ancak kontür ve bronzer uygulamalarını yanlış yapıyor olabilirsiniz.

@theclairenecessities the Olsen triplets more like it. Original vid @starrclare #katemosscheeks #contour ♬ original sound - Claire Edwards

TikTok kullanıcısı Claire Edwards sosyal medya hesabında Kate Moss gibi görünmenizi sağlayacak kontür uygulamasını denedi. Denediği yöntemin etkisine oldukça şaşıran Claire bu uygulamayı diğer sosyal medya kullanıcılarıyla da paylaştı. Yaptığı uygulamada toz yerine krem kontür kullanan Claire bu kontürü elmacık kemiklerine uyguladı. Bazı kullanıcılar bu tekniğin kişiyi yaşlı gösterdiğini belirtirken bazıları ise makyaj hilesini kesinlikle deneyeceklerini söyledi.

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tiktok Kate Moss makyaj hile mor eo
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