Tek bir odaya klima almak istemeyenler için taşınabilir portatif klima önerileri

Sıcak havalardan kurtulmak için tercih edilen en pratik yollar arasında portatif klima kullanımı geliyor. Montaj gibi problemleri olmayan bu ürünler, gelir gelmez kullanıma hazır oluyor. Hava soğutucu olarak da adlandırılan portatif klimaların bazı modelleri, bulunduğu mekânı serinletirken havayı toz ve polenlerden temizleyerek daha ferah bir ortam oluşmasını da sağlıyor. İhtiyaçlarınıza yanıt verebilecek taşınabilir portatif klima önerisi arıyorsanız haydi gelin, en iyi ürünlere beraber bakalım.

1. Kullanımı pratik, taşıması kolay portatif klima: Dijitsu VN22 Hava Soğutucu

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Sıcak havalara serinletici bir çözüm arıyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var. Dijitsu VN22 Hava Soğutucu, dokunmatik LCD ekranı ve uzaktan kumandası ile kullanması oldukça kolay bir ürün. Negatif iyon etkisi ile doğal bir ferahlama sağlayan portatif klima, içerisinde yer alan su ile odayı serinleterek bulunduğu ortamın havasının ferahlatmaya yardımcı olur. İster iş yerinizde ister evinizde tek bir odayı herhangi bir duvarı delmeden serinletmeyi sağlar. Tekerlekli tasarımıyla ürünü kolaylıkla odadan odaya götürebilir, serinliği yanınızda taşıyabilirsiniz.

2. Soğuk havayı her yere yanınızda götürün: Sarftech Taşınabilir Mini Klima Masaüstü Hava Soğutucu Nemlendirici

Ofiste veya evde çalışırken bulunduğunuz ortamı serinletecek pratik bir yol arıyorsanız sıradaki ürün tam size göre olabilir. Sarftech Taşınabilir Mini Klima Masaüstü Hava Soğutucu Nemlendirici, pratik yapısı ve etkili soğutma yöntemi ile gören herkesin beğenisini kazanır. Üç kademeli fan hızı ile pratik kullanım sunan ürün, ilk kademede sessiz çalışırken son hızda ise oldukça etkili bir serinleme sağlar. Ürünün şeffaf olarak tasarlanan su haznesi sayesinde suyun bittiği kolayca görülebilir. Soğuk havanın yanında istenildiği takdirde soğuk buhar da üfleyebilen ürün, ferah bir ortam yaratılmasına yardımcı olur.

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3. Sıcak havalarda daha rahat uyumak istiyorsanız: Dijitsu VN11 Portatif Hava Soğutucu

16 litrelik su haznesine sahip olan Dijitsu VN11 Portatif Hava Soğutucu sayesinde geceleri rahat bir uyku çekebilirsiniz. Sıcak havalarda en büyük yardımcınız olacak ürün, sıcak yaz aylarında serin ve konforlu bir ortam oluşmasını sağlar. Su haznesi ile nemlendirip soğuttuğu havayı bulunduğu ortama üfler. LCD ekranı ile kolay kullanıma sahip olan ürün, ışıklı menüsü ile geceleri de kolay bir şekilde kullanılabilir. 130 watt gücünde olan ürün, geleneksel klimalara göre daha az elektrik harcayarak bütçenize de destek olur. Tekerlekli ayak tasarımı sayesinde ürün, ev veya ofis içerisinde rahatlıkla taşınabilir.

4. Üstün iyonize teknolojisi: Arçelik Havadar Uzaktan Kumandalı İyonizer Hava Serinletici

Serinletme, nem ve hava temizleme gibi kullanışlı fonksiyonlara sahip olan Arçelik Havadar Uzaktan Kumandalı İyonizer Hava Serinletici, kaliteli tasarımıyla beğenilen ürünlerden biri. Uzaktan kumandası ve LED göstergesi ile kolay kullanılan ürün, kompakt tasarımıyla fazla yer kaplamaz. Modeli 8 litrelik su tankı ile uzun saatler tekrar su ekleme ihtiyacı duymadan kullanabilirsiniz. Portatif klima, geniş açılı fan kanatları ile odanın içinde serin havanın her yere ulaşmasını sağlar. 65 watt gücü ile ürün, tasarruflu taşınabilir klimalar arasında öne çıkar.

5. Şık görüntüsü ile masanıza çok yakışacak: Plplaaoo 5'i 1 Arada Portatif Klima

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Uzun pil ömrü ile her yere yanınızda götürebileceğiniz Plplaaoo 5'i 1 Arada Portatif Klima, geniş açılı hava akımı ile serinliği tüm odaya dağıtabilir. Üç sevide ayarlanabilen fan hızı sayesinde havanın ısı kontrollü sizi ellerinizde olur. Portatif klima nemlendirme işlevi için havayı yerleşik bir filtreden geçirir ve böylelikle dışarıya nemlendirilmiş ve serin hava üfler. Aynı zamanda filtreden geçen hava, toz ve kir gibi unsurlardan ayıklanarak temizlenir. 200 ml kapasiteye sahip olan portatif klima, kompakt yapısı ve mini boyu ile masa üstünde fazla yer kaplamaz.

6. İyi hissettiren serinlik için: Veova Air Cooler Pro Nem Alma Fonksiyonlu Mobil Klima

Hızlı çalışan maksimum hava sirkülasyon özelliği ile Veova Air Cooler Pro Nem Alma Fonksiyonlu Mobil Klima, hızlı bir şekilde içerideki havayı serinletirken aynı zamanda entegre filtresi ile toz ve polenleri de havadan temizler. Sessiz çalışan motoru, yavaş modda neredeyse ses çıkarmaz. Üç kademeli fan hız ayarı sayesinde 40 m2'ye kadar olan alanlarda serinlik sağlar. Nem alma özelliği ile odanın içerisindeki nemi çeker ve havayı ferahlatır. Dokunmatik ekranı, gece modu, salınım modu ve zamanlayıcı özelliği ile çok fonksiyonlu olan ürün, dört adet tekerleği ile pratik bir şekilde her yere taşınabilir.

7. Kaliteli taşınabilir klima arayanlara: Arçelik 09210 P Portatif Klima

İki yönlü otomatik hava kontrolü bulunan Arçelik 09210 P Portatif Klima, hava soğutuculardan farklı olarak geleneksel klima şeklinde çalışır. R410a soğutucu akışkan kullanan ürün, jet cool özelliği ile anında odanın havasını değiştirebilir. LED göstergesi ve çoklu programlama özelliği bulunan klima, uyku modu sayesinde geceleri derin bir uyku uyumanıza yardımcı olur. Aynı zamanda nem alma özelliği ile iç mekândaki nemi düşürerek daha nefes alınabilir bir ortam sağlar. İçerisinde yer alan iyonizer filtrelerle havayı temizleyerek hava sirkülasyonu gerçekleştirir.