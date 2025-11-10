KADIN

Tek bir şeyden uzak durup 20 kilo verdi! 2 çocuk annesinden itiraf "Hayatımı değiştirdi”

34 yaşındaki Abbie Lodge, 'en zararlı alışkanlığını' bırakıp su içti. Diyet yapmadan sadece 4 ayda 20 kilo verdi. İşte Lodge'nin sırrı...

Çiğdem Sevinç

İngiltere’de yaşayan 34 yaşındaki Abbie Lodge, ne şok diyet ne de zayıflama iğnesi kullandı. Sadece bir alışkanlığını değiştirerek 4 ayda tam 20 kilo verdi.

Tek bir şeyden uzak durup 20 kilo verdi! 2 çocuk annesinden itiraf "Hayatımı değiştirdi” 1

İki çocuk annesi Abbie, en zararlı alışkanlığının, günde 3 ila 4 litre vişneli kola içmek olduğunu, bu yüzden kilosunun 92’ye kadar çıktığını söyledi. Doktorunun uyarısı ve tatilde izlediği bir video, onun için dönüm noktası oldu.

"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ”

Abbie, gazlı içecekleri tamamen bırakıp sadece su içmeye başladı. Ayrıca Cambridge 1:1 Diyet programı ile daha dengeli beslenmeye geçti ve düzenli yürüyüşler yaptı.

Tek bir şeyden uzak durup 20 kilo verdi! 2 çocuk annesinden itiraf "Hayatımı değiştirdi” 2

Bu basit değişiklikler sayesinde Abbie, sadece 4 ayda 20 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu.

“Gazlı içecekleri bırakmak hayatımı değiştirdi” dedi.

