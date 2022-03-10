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Tek isteği ayrılmaktı, Asya'yı vahşice öldürdü! Kaza yapınca bu halde yakalandı

10.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ayrılmak isteyen nişanlısı 24 yaşındaki Asya Pınar Üzümcü'yü defalarca bıçaklayarak öldüren annesini de ağır yaralayan Oktay Hürmet, Sakarya'da yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Vahşice öldürülen Asya'nın 3 gün sonra ise doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Tek isteği ayrılmaktı, Asya'yı vahşice öldürdü! Kaza yapınca bu halde yakalandı

Olay, saat 19.30 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Oktay Hürmet, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen nişanlısı Asya Pınar Üzümcü’nün evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Oktay Hürmet, mutfaktan aldığı bıçakla Üzümcü'yü defalarca bıçakladı. Hürmet, kendisini engellemeye çalışan Üzümcü’nün annesi İfakat Evci’yi de karnından bıçakladı. Anne- kız kanlar içerisinde kalırken, Hürmet ise otomobille olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asya Pınar Üzümcü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İfakat Evci ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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SAKARYA'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAZA YAPINCA YAKALANDILAR

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çevre illere kaçma ihtimaline karşı birçok ilin emniyet müdürlüğüne bilgi verdi. Yapılan araştırmada şüphelinin otomobiliyle Sakarya'ya gittiği tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oktay Hürmet yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Hürmet ve yanında bulunan kişi, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Pamukova ilçesi girişinde kaza yaptı. Polis ekipleri Hürmet’i ve otomobilde bulunan Alican V.'yi (26) yakalayarak, gözaltına aldı. Kazada yaralanan Hürmet, tedavisi için Sakarya Geyve Devlet Hastanesi’ne hastaneye götürüldü. Oktay Hürmet'in tedavisinin ardından iki şüphelinin de Bursa’ya getirileceği öğrenildi.

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3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Öte yandan, ayrılmak istediği nişanlısı tarafından öldürülen Asya Pınar Üzümcü'nün 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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(İHA)

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