James Webb Uzay Teleskobu herkesi büyülemeye devam ediyor! Bu kez "Yaratılış Sütunları"nı görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu'ndan olağanüstü "Yaratılış Sütunları" görüntüsü geldi. BBC'nin haberine göre, Dünya'dan yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Yılan Takımyıldızı'ndaki Kartal Bulutsusu'ndaki yoğun hidrojen ve toz bulutunu bu kez James Webb Uzay Teleskobu gözlemledi.

"FOTOĞRAFLARIN BÜYÜLEYİCİ OLACAĞINI BİLİYORDUM"

Avrupa Uzay Ajansı Kıdemli Bilim Danışmanı Prof. Mark McCaughrean, "1990'lı yıllardan bu yana Kartal Bulutsusu'nu inceliyorum. Hubble Uzay Teleskobu'nun daha önce kaydettiği görüntüdeki sütunların içindeki genç yıldızları görmeye çalışıyorum. James Webb Teleskobu'nun görüntülediği fotoğrafların büyüleyici olacağını biliyordum." dedi.

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak uzaya fırlatmıştı. (AA)

