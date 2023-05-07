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Tek malzeme tül perdelerinizi bembeyaz yapıyor! Kar gibi beyaz perdeler için...

07.05.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz perdeler evin çok daha ferah ve aydınlık görünmesini sağlıyor. Ancak alınan beyaz perdeler zaman içerisinde kararabiliyor. Kararan perdeleri beyazlatmak için tek işlevli temizlik malzemelerine para vermek istemiyorsanız bunun çözümü mutfaktan geçiyor. Her evde bulunan bir malzemenin perdeleri kar gibi bembeyaz yaptığı öğrenildi.

Tek malzeme tül perdelerinizi bembeyaz yapıyor! Kar gibi beyaz perdeler için...

Dışarıdan gelen toz ve kirler perdelerin kolayca kirlenmesine sebep olabiliyor. Tül perdelere yapışan kirler perdelerin sararmasına ve grileşmesine yol açıyor. Sararan tül perdeleri yıkasanız bile beyazlatamadıysanız bu durumu oldukça kolay bir şekilde çözebilirsiniz. İşte grileşmiş ve sararmış perdeleri beyazlatmanın en basit yolu...

PERDELERİ BEYAZLATMAK İÇİN EN ETKİLİ YÖNTEM

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  • Tül perdeleri her zaman yaptığınız şekilde ve her zaman yıkadığınız ayarlarda çamaşır makinenize yerleştirin. Üzerlerine 2 tatlı kaşığı kadar (tepeleme) toz şeker eklemeyi de unutmayın.
  • Yalnız dikkat, toz şekeri çamaşır makinesinin deterjan bölümlerinden birine koymuyor, doğrudan tül perdelerin üzerine ilave ediyorsunuz. Ardından makinenizi çalıştırıyorsunuz.
  • Tül perdeleriniz makineden çıktığında eskisinden çok daha beyaz oluyor.

SİRKE

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Deterjan gözüne ekleyeceğiniz bir ölçü sirkeyle tül perdeleriniz bembeyaz oluyor. Üstelik sadece beyaz olmakla da kalmıyor, aynı zamanda yumuşacık oluyor.

KAYA TUZU

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Tül perdeleri beyazlatmak için kullanabileceğiniz diğer bir doğal malzeme de kaya tuzu. Ancak bu kez kaya tuzu yıkama aşamasında kullanılmıyor, öncesinde kullanılıyor. Eğer vaktiniz varsa tüllerinizi bir gece önceden içinde kaya tuzu bulunan suya koyuyor, tuzlu suyun içinde bir gece boyunca bekletip ertesi gün her zamanki gibi yıkama işlemini gerçekleştiriyorsunuz.

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ

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Son zamanlarda tül perdeleri beyazlatmak için kullanılan en yaygın malzemelerden biri de bulaşık makinesi tableti. En az toz şeker kadar şaşırtıcı olsa da tül perdeleri makineye yerleştirdikten sonra üzerine konulan bir bulaşık makinesi tableti, perdeleri her zamankinden daha beyaz yapma konusunda oldukça iddialı etkiler gösteriyor.

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