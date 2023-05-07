Tek malzeme tül perdelerinizi bembeyaz yapıyor! Kar gibi beyaz perdeler için...

Dışarıdan gelen toz ve kirler perdelerin kolayca kirlenmesine sebep olabiliyor. Tül perdelere yapışan kirler perdelerin sararmasına ve grileşmesine yol açıyor. Sararan tül perdeleri yıkasanız bile beyazlatamadıysanız bu durumu oldukça kolay bir şekilde çözebilirsiniz. İşte grileşmiş ve sararmış perdeleri beyazlatmanın en basit yolu...
Deterjan gözüne ekleyeceğiniz bir ölçü sirkeyle tül perdeleriniz bembeyaz oluyor. Üstelik sadece beyaz olmakla da kalmıyor, aynı zamanda yumuşacık oluyor.
Tül perdeleri beyazlatmak için kullanabileceğiniz diğer bir doğal malzeme de kaya tuzu. Ancak bu kez kaya tuzu yıkama aşamasında kullanılmıyor, öncesinde kullanılıyor. Eğer vaktiniz varsa tüllerinizi bir gece önceden içinde kaya tuzu bulunan suya koyuyor, tuzlu suyun içinde bir gece boyunca bekletip ertesi gün her zamanki gibi yıkama işlemini gerçekleştiriyorsunuz.
Son zamanlarda tül perdeleri beyazlatmak için kullanılan en yaygın malzemelerden biri de bulaşık makinesi tableti. En az toz şeker kadar şaşırtıcı olsa da tül perdeleri makineye yerleştirdikten sonra üzerine konulan bir bulaşık makinesi tableti, perdeleri her zamankinden daha beyaz yapma konusunda oldukça iddialı etkiler gösteriyor.