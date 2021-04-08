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Tek tek boğazlarını kesmiş! 'Çocuklarım rezil olmasın diye öldürdüm'

08.04.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 çocuğunu bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan 27 yaşındaki Selma Cice, 'Yaşadıklarımın ve psikolojimin kurbanıyım. Bir anda çocuklarımı öldürmem normal değil. Çok kötü durumdayım' diyerek yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.

Tek tek boğazlarını kesmiş! 'Çocuklarım rezil olmasın diye öldürdüm'

Olay, 21 Ekim 2018'de, Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Çok fazla harcama yaptığı için çiftçi eşi Cabbar Cice ile sürekli tartıştığı öne sürülen Selma Cice, evinde, çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut'un (4) boğazlarını bıçakla kestikten sonra kendi bileklerini de keserek, intihar girişiminde bulundu.

ÇOCUKLARINI BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULDU

Gürültü üzerine eve koşan komşular, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti ve Cabbar Cice'ye haber verdi. Düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp, evine geldi. Cice, evine girdiğinde 3 çocuğunu boğazları kesilmiş, eşini ise bilekleri kesilmiş olarak kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Selma Cice'yi ağır yaralı olarak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Anneleri tarafından öldürülen Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut Cice'nin cenazeleri ise yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

'ÇOCUKLARIM REZİL OLMASIN DİYE ÖLDÜRDÜM'

Yoğun bakımda tedavi gören Selma Cice, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından polise verdiği ilk ifadede, "Hayatımda hiç mutlu bir gün yaşamadım. Tüm yaşantım, zorluk ve rezillik içinde geçti. İntihar etmeyi uzun zamandır düşünüyordum; fakat geri kalan çocuklarım rezil olmasın, diye onları da öldürdüm" dedi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Selma Cice’nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Selma Cice’nin, ‘kasten öldürme’ suçundan 3 kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

‘ÇOK PİŞMANIM’

Savunmasında eşinin ve ailesinin kendisine şiddet uyguladıklarını, bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Selma Cice, “Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım. Çok ağır bir durum. Bir anda çocuklarımı öldürmem normal değil. Yaşadıklarımın ve psikolojimin kurbanıyım. Çok kötü durumdayım” dedi.

Sanık avukatının, mütalaaya ilişkin savunma hazırlama talebi üzerine mahkeme heyeti, Selma Cice’nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

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