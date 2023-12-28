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  4. Tek tek hepsi açıklandı! AK Parti MHP'yi 5 ilde, MHP AK Parti'yi 24 ilde destekleyecek

Tek tek hepsi açıklandı! AK Parti MHP'yi 5 ilde, MHP AK Parti'yi 24 ilde destekleyecek

28.12.2023 21:25 | Son Güncelleme:
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AK Parti ve MHP’nin içerisinde yer aldığı Cumhur İttifakı’nın işbirliği yapacağı iller açıklandı. 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, bazı illerde tek aday bazı illerde de kendi adayıyla yarışacak. İşte il il o bölgeler...

Tek tek hepsi açıklandı! AK Parti MHP'yi 5 ilde, MHP AK Parti'yi 24 ilde destekleyecek

Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 29 ilde ittifak yapacak. İttifak yapacak iller arasında Erzincan’da yer aldı. Erzincan’da AK Parti aday çıkarmayarak MHP’nin adayını destekleyecek.

MHP'NİN AK PARTİ'Yİ DESTEKLEYECEĞİ İLLER

MHP’nin AK Parti’nin adayını destekleyeceği iller Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olarak açıklandı.

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AK PARTİ'NİN MHP'NİN DESTEKLEYECEĞİ İLLER

AK Parti ise 5 ilde MHP’nin adayını destekleyecek. Bu iller Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye olarak belirlendi.

KENDİ ADAYLARIYLA YARIŞACAĞI İLLER

AK Parti ve MHP, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime dahil olacak. Bu iller Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olarak belirlendi.

Erzincan’da AK Parti ile MHP'nin ortak belediye başkan adayının ise mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun olması bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
MHP aday ak parti
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