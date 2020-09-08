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Tek tek kontrol ettiler! O minibüsçüler cezasız kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 17:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetiminde dolmuş şoförlerine para cezası verildi. Afyonkarahisar'da yapılan denetimler sonrası 5 şoföre cezai işlem uygulandı.

Tek tek kontrol ettiler! O minibüsçüler cezasız kalmadı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Afyonkarahisar’ın 5 noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve halk otobüsleri denetlendi. Denetlemelerde durdurulan dolmuşlarda ayakta yolcu olup olmadığı, yolcuların maske takıp takmadıkları ve dezenfekte olup olmadığı kontrol edildi. Çok sayıda aracın denetlendiği uygulamada dolmuşçu esnafı ve halk otobüsleri şoförlerinin kurallara genel anlamda uydukları gözlenirken, ayakta yolcu alma kuralını ihlal eden 5 dolmuş şoförüne ise 108’er TL para cezası kesildi.

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Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şoför ve yolcular Korona virüsle mücadele kapsamında yerinde bir uygulama olduğunu kaydettiler. Denetimlerin akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi.

İHA

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