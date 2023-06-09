'Tek tek ulaşacağız' diyerek duyurdu: 'Tüm izinleri kaldırıldı' Ankara'da sel beklentisi sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışların teslim olduğu Ankara'da yeniden sağanak yağış bekleniyor. Mansur Yavaş, sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerin tüm izinlerinin kaldırıldığını duyurdu.

"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Ankaralılara seslenen Yavaş, "Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" dedi.

METEOROLOJİ UYARDI: BU İLLERE DİKKAT!

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu:

"09.06.2023 Cuma günü Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

