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  4. Sultangazi'de motosikletlinin tek tekerler şovu kötü bitti! Çevredekiler böyle tepki verdi: Süper oldu

Sultangazi'de motosikletlinin tek tekerler şovu kötü bitti! Çevredekiler böyle tepki verdi: Süper oldu

16.08.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de asker konvoyundaki motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra düştü. O anlara şahit olanlar, motosikletliye tepki göstererek "Süper oldu" dedi.

Görüntüler, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam kaydedildi.

VATANDAŞLAR "SÜPER OLDU" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Asker uğurlama konvoyunda bir araya gelenler yolu kesti. Daha sonra konvoy ilerlemeye başladı. Konvoyun önünde bulunan motosikletli tek tekerlek üzerinde giderek şovu daha da abartmak istedi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden, motosikletli arkasındaki kız arkadaşıyla düştü. Bulvardaki sözde eğlenceyi kaldırımda takip edenler, yaşananlara tepki gösterip, "Süper oldu" dedi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sultangazi
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