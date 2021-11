Tek ürünle bile özenli bir duruş sunan en iyi maskara tavsiyeleri

Hacim veren mi olsun, uzatan mı, kapkara kirpikler mi, daha doğal bir görünüm mü? Maskara seçmeyi hafife alanlara bakmayın siz, sanıldığı kadar kolay değil. Gerçekten yanlış maskara bir anda sizi "maskara edebilir". Peki, maskara nereye sürülür? Çoğunlukla kirpiklere. Kaş maskaraları da kozmetik malzemelerimizin arasına girdi ama maskara dediğimizde hepimiz önce kirpiklerimizde kullanılanı anlıyoruz. Öyle maskaralar var ki, olmayan kirpikleri bile olduruyorlar. Sizce hangi maskara daha iyi, bizce iyilerin hepsi listede, hadi bakalım.

1. Olay olması boşuna değil!

Satışa çıktığı anda olay olan bir maskara ile başlayalım: Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara. En küçük kirpileri bile rahatça kavrayan fırçası sayesinde kirpiklerinizin ne kadar uzun ve hacimli görüneceğine inanamayacaksınız. Formülünde bulunan fiberler ve bambu özleri sayesinde gün boyu kalıcılığını yitirmez. En güzeli de kirpiklerinizi birbirine yapıştırmaz. Topaklanma sorunu yok. Peşinde olan o kadar çok ki, bulması da hiç kolay değil. Sky High Maskara'yla, tıpkı adı gibi, kirpikleriniz gökyüzüne değecek.

2. Hep aradığınız, hiç bulamadığınız maskara

Sırada yine fırtınalar koparmayı başarmış başka bir maskara var. L'Oréal Paris Unlimited Siyah Maskara, kirpiklerinizde lifting etkisi vadediyor. Hakkını da vermek gerek, yarattığı etki vaadin de ötesine geçmeyi başarıyor. En güzeli de bükülebilir çift açılı fırçasıyla maskaranızı sürerken şekilden şekle girmiyorsunuz. Üst kirpiklerinize sürün, fırçanın formunu değiştirin, alt kirpiklerinize sürün... Kat kat sürmenize de gerek yok. Ultra siyah yapısıyla tek sürüşte bile istediğiniz etkiyi yaratıyor. Bu maskara sizi bile kendinize hayran bıraktıracak.

3. Yağmurda korku filmi karakterine dönmeyin

Yağmur yağdığında, ağladığınızda maskaranızın yanaklarınızdan akıp sizi korku filmi karakterine çevirmesine içimiz razı olmadı. Waterproof maskaraları sever misiniz? O zaman M.A.C.'in In Extreme Dimension Waterproof maskarasına hayran kalacaksınız. Kirpikleri tek tek ayıran, hacim veren ve uzatan maskara suya da dayanıklı. M.A.C.'in bütün maskaraları çok başarılı, In Extreme Dimension Waterproof maskara ise kalıcılık bakımından bir başka. Daha önce bu maskarayı hiç duymadıysanız mutlaka bir ara bir şans verin, pişman olmayacaksınız.

4. Hayatınızın maskarası olmaya aday

Maskaranız ne? Lancome Hypnose Drama Mascara'yı kullananların en çok duyduğu soru bu olsa gerek. Etkisini uzun süre kaybetmeyen maskara dökülme, akma gibi problemler yaşatmaz. Fırçası çoğu maskarada olduğu gibi düz değil. Göz şekline benzeyen yapısıyla fırça dipten başlayarak bütün kirpiklerinizi kavramayı başarır. Lancome Hypnose Drama'nın bakışlarda yarattığı dramatik etki zaten dillere destan. Doğal, ışıltılı, gece, gündüz; zamandan ve tarzdan bağımsız bir maskara arıyorsanız Lancome Hypnose Drama tam size göre.

5. Gördüğümüz en ilginç maskaralardan biri

Daha önce hiç sıkılabilir maskaranız oldu mu? Diorshow Pump'N'Volume HD Maskara'yla tanışmaya ne dersiniz? Kirpiklerinizin tek katta bile hacmini artıran maskaranın en ilginç özelliğini de anlatalım. Maskara tüpünü sıkın, ultra hacim kazandıran formül fırçaya dolsun. Maskara fırçaya tam ideal oranda dolar ve kirpiklerinizde birikme yapmaz. Kirpiklerinizin birbirine yapışmasından şikayetçi misiniz? Diorshow Pump'N'Volume HD Maskara'yla yapışan kirpikler tarihe karıştı. Dior, bu maskaranın kirpiklerinize XXL hacim katmak için geliştirildiğini söylüyor, biz altına imzamızı atıyoruz.

6. Kirpiklerin de beslenmeye ihtiyacı var

Kaş maskarası kirpiğe sürülür mü, tabii ki sürülmez. Clinique High Impact Mascara kirpiğe sürülür. Kirpiklerinizin güzelleşmek kadar beslenmeye de ihtiyaçları var. Siz gerekli bakımı yaptığınızı düşünüyor musunuz? Uyumadan hemen önce göz makyajınızı çıkarıyor, kirpiklerinize bakım yapıyorsanız harikasınız. Maskaranız kirpiklerinizi beslese nasıl olur? Bizce şahane! Clinique High Impact Mascara kirpiklerinize hacim verirken bir yanda da beslemeyi ihmal etmez. 12 saat boyunca kalıcılığını korur. Hassas gözlüler bile rahatlıkla kullanabilir.

7. Artık bir klasik diyebiliriz

Yıllardır var, yıllardır hep çok sevildi. Maskara öneri listemizde olmazsa o liste eksik kalırdı. Max Factor 2000 Calorie Curl Addict Mascara'dan bahsediyoruz. En iyi kıvıran maskara unvanını sonuna kadar hal ediyor. Kirpiklerinizi o kadar güzel kıvırır ki kıvırıcıyı hayatınızdan tamamen çıkarabilirsiniz. Kirpikleriniz aşağıya bakıyorsa veya düzse, kısa olmaları en büyük probleminizse Max Factor 2000 Calorie Curl Addict Mascara tek bir fırça darbesiyle bütün bunları çözmeye aday. Üç kata kadar hacimli kirpiklere nasıl hayır diyebiliriz ki?

8. Loreal'dan bir başka maskara: Million Lashes

Bu kadar da olmaz dedirtiyor ama olmuş. L'Oréal Paris Volume Million Lashes Carbon Black Maskara, nasıl tarif edilir bilemiyoruz. Kirpikleri kıvırması, kaldırması, hacim vermesi, çoğaltması; hepsi kusursuz. Geriye ne kaldı? Nasıl sürülüyor? Birkaç saniyede! Loreal nasıl bir formül geliştirmeyi başarmışsa, maskarayı sürmek çok kolay. Aslında nedenini biliyoruz. Siyah orkide özü ve kamelya yağı ile zenginleştirilmiş içeriği ile özel fırçası sayesinde maskarayı sürerken zorlanmazsınız. Tek tek ayrılmış kirpik etkisi için L'Oréal Paris Volume Million Lashes Carbon Black Maskara, en iyi maskara hangisi diye soranlara cevabını kendisi verebilecek kadar iyi.

9. Vegan maskara tercih edenler

Kozmetik malzemesi satın alırken ne işe yaradığı kadar nasıl üretildiğine dikkat etmek isteyebilirsiniz. Vegan içerikli ürünleri tercih ediyorum, hangi maskarayı almalıyım, diyorsanız size hemen NYX'in On The Rise Volume Liftscara Black maskarasını tavsiye edelim. Kirpiklerinizde lifting etkisi yaratan bu maskara ile gözleriniz olduğundan daha büyük görünür. Artık kıvırıcınızı çekmecenize kaldırabilirsiniz, On The Rise Volume Liftscara Black maskara kirpiklerinizi tam istediğiniz gibi kıvırır. Kirpiklerinizde ağırlık yapmaz, gün içinde yanaklarınıza dökülen maskara parçalarıyla uğraşmazsınız.

10. Doğalı da Var: Yves Rocher Kirpik Kıvırıcı Yoğun Hacim Veren Maskara



Maskaranın da doğalı olur mu demeyin, oluyor. Şimdiye kadar listeye girmiş olanlar da gözlerinize zarar vermeme konusunda son derece başarılılar. Yves Rocher Kirpik Kıvırıcı Yoğun Hacim Veren Maskara'nın farkı ise formülünün %86 doğal olması. Maskaranın içeriğinde hint yağı bulunuyor. Hani şu saçlarımız güzel görünsün diye sürdüğümüz yağ... Hint yağı sadece saçlarda değil, kirpiklerde de son derece etkili. Demek ki bu maskara kirpikleri besliyor. Yine maskaranın içeriğinde bulunan bir başka bitki özü olan mavi kantaron öz suyu ise yatıştırıcı etki yapıyor. Buradan da hassas gözlülerin rahatlıkla kullanabileceği sonucuna varıyoruz.

