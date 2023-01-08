HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tek yumrukla komalık edip telefonunu gasp etti! Dehşet anları kamerada

Tek yumrukla komalık edip telefonunu gasp etti! Dehşet anları kamerada

08.01.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu’nda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu iki grubun kavgasında boğazına aldığı yumruk darbesiyle yere düşen genç, başını yere çarptı. Yerde hareketsiz yatan gencin cep telefonunu da çalan şahıs koşarak kaçarken, beyin kanaması geçiren gencin hastanede tedavisi devam ediyor. Olay anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Tek yumrukla komalık edip telefonunu gasp etti! Dehşet anları kamerada

Beyoğlu Tarlabaşı’nda geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayda, Libya uyruklu Amin Musa Hassan B. ile arkadaşı Jehad Ali Mobark E. sokakta yürüdüğü sırada karşılaştıkları Fas uyruklu Naoufal M. (27) ile aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.

4adab153-696a-491e-987e-22694333679e

Kavga sırasında Naoufal M., Libya uyruklu Amin Musa Hassan B.’nin boğazına doğru yumruk attı. Amin Musa Hassan B., aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek başını vurunca hareketsiz kaldı. Naoufal M., bu defa Jehad Ali Mobark E.’ye saldırdı. Amın Musa Hassan B’nin hareketsiz yattığını fark eden Naoufal M., gencin cebinden cep telefonunu da çalarak kaçtı.

4626f58a-3537-4c23-bfb0-c34c8964bf28

AYLARCA HASTANEDE KOMADA KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amın Musa Hassan B.’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan incelemelerin ardından gencin beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek tedaviye başlandı. Gencin aylarca komada tedavi gördüğü öğrenildi. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, yumruğu atan şahsın Naoufal M. olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

d43c1d67-45d3-4704-b977-4157c9e6424a

TEK YUMRUKLA KOMALIK EDEN KAVGA KAMERADA

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu gençler arasında yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gençlerin sokak içerisinde kavga ettikleri, bu sırada bir gencin tek yumruk darbesiyle yere düştüğü ve daha sonrasında yumruğu atan şahsın cep telefonunu çalarak kaçtığı görülüyor.

2d63afe4-743f-4ac4-84d5-395f27898f89

İHA

Hastane savaş alanına döndü! Dehşet anları kamerada Hastane savaş alanına döndü! Dehşet anları kamerada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Terör örgütüne bir darbe daha! MSB "Teröre ve teröriste geçit yok" diyerek paylaştıSon dakika: Terör örgütüne bir darbe daha! MSB "Teröre ve teröriste geçit yok" diyerek paylaştı
Herkes 'Geçmeyen grip' diyor ama... Gerçek çok başkaHerkes 'Geçmeyen grip' diyor ama... Gerçek çok başka
3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var3 parti düşüşte, oy oranı artan iki parti var
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu gasp yumruk

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!

0850'li numaralardan gelen aramalarla ilgili yeni düzenleme!

Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"

Bir il bu dehşeti konuşuyor! "Eşime mesaj attın"

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

Kahvaltıda yenilen en kötü gıda: Zararları dudak uçuklatıyor

Kahvaltıda yenilen en kötü gıda: Zararları dudak uçuklatıyor

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.