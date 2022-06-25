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Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar!

25.06.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı atıldı. Kapaklı ilçesinde meydana gelen olayda bölgeye gelen polis ekipleri, hakaret eden iki kardeşe linç edilmekten kurtararak gözaltına aldı. Öte yandan gözaltına alınan her iki kardeşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’a ve devlete hakaretten ve toplumun huzurunu bozmaktan soruşturma açıldı. İşte haberin detayları...

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki kardeşten birisi sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, devlete ve Kapaklı halkına küfür edince çevredekiler tarafından meydan dayağından geçirildi. Kardeşleri linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Hareket eden iki kardeş gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

ÖNCE HAKARET ETTİ, SONRA ESNAFA SALDIRDI

Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı’nda park halindeki motordan inen B.T. (27) ile kardeşi D.T. (21) tartışmaya başladı. Alkollü oldukları iddia edilen kardeşlerden biri sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’a, devlete ve Kapaklı halkına küfür ederek motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Motosiklete bindikten hemen sonra çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine kardeşlerden birisi motordan inerek cadde üstündeki esnafa saldırmaya başladı.

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SORUŞTURMA AÇILDI

Çileden çıkan vatandaşlar, çevreye küfürler ve hakaretler savuran kardeşleri sokak ortasında döverek linç etmeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iki kişiyi linç edilmekten kurtararak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Gözaltına alınan her iki kardeşe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’a ve devlete hakaretten ve toplumun huzurunu bozmaktan soruşturma açıldı. (İHA)

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