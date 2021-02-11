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  4. Tekirdağ’da indirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı! O anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ’da indirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı! O anlar kameraya yansıdı

11.02.2021 07:56 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da indirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı! O anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan (36), gittiği dönercide istediği indirim kabul edilmeyince işyeri sahibi Kader Balcı’yı(39), bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Korkunç olay, akşam saatlerinde Kapaklı’nın Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi. İşyerine gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan, iddiaya göre işyeri sahibi Kader Balcı’dan alış veriş yapmak için indirim yapmasını talep etti.

BIÇAKLA SALDIRDI

Recep Özkan, talebini kabul etmeyen Balcı’ya tepki gösterip üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı. Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü, sesler üzerine işyerine giren çevredekiler Özkan’ın elindeki bıçağı aldı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından Özkan, yaşanan kargaşa sırasında işyerinden kaçtı.

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Vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdıkları Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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(DHA)

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