Tekirdağ'da iş yerine çarpan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre şehir merkezinden Tepe Emlak Konutları istikametine seyir halinde bir kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile kamyonet yol kenarında bulunan bir inşaat firması ofisine çarparak durabildi. Kaza anında ofiste bulunan Ayhan Yazıcı kamyonetin geldiğini fark edip son anda kurtuldu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

