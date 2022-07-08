HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da kontrolden çıkan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 12 yaralı

Tekirdağ’da kontrolden çıkan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 12 yaralı

08.07.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan feci kazada seyir halindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen 8 aracın arasına daldı. Tırın çarptığı araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Tır şoförü ise kazanın ardından kayıplara karıştı.

Tekirdağ’da kontrolden çıkan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 12 yaralı

Tekirdağ'daki kaza dün akşam saatlerinde Çerkezköy yolu Işıklar mevkisinde kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

AW664282_01

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracının da bulunduğu 8 aracın hasar gördüğü kazada, 12 kişi yaralandı.

AW664282_03

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AW664282_04

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

AW664282_07

KAZADAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Tır şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

AW664282_05

Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (AA-İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!
Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye olduKadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacakŞehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ Çorlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu

Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

BDDK duyurdu! Kredi kısıtlama kararında esnemeye gidilecek

BDDK duyurdu! Kredi kısıtlama kararında esnemeye gidilecek

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması! 'Güçler dengesi' dedi ve ekledi...

ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması! 'Güçler dengesi' dedi ve ekledi...

İlginizi Çekebilir

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “İnsanlar aptal olduğumu düşünüyor”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

Restoranda cinsel ilişkiye girdiler! Bıraktıkları detay...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.