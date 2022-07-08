Tekirdağ’da kontrolden çıkan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 12 yaralı

Tekirdağ'daki kaza dün akşam saatlerinde Çerkezköy yolu Işıklar mevkisinde kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
Aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracının da bulunduğu 8 aracın hasar gördüğü kazada, 12 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Tır şoförü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (AA-İHA)
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