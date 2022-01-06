Tekirdağ'da korkunç kaza: 18 yaşından küçük sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Çorlu-Sarılar yolu üzeri At çiftliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi istikametine seyreden Sefa E. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Taklalar atan otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Sefa E. ile araçta bulunan K.Y, E.E, D.Ş, K.A, O.Ç, ve R.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü 17 yaşındaki Sefa E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

