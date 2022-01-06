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  4. Tekirdağ'da korkunç kaza: 18 yaşından küçük sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ'da korkunç kaza: 18 yaşından küçük sürücü hayatını kaybetti

06.01.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da korkunç kaza: 18 yaşından küçük sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Çorlu-Sarılar yolu üzeri At çiftliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi istikametine seyreden Sefa E. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

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ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Taklalar atan otomobil şarampole yuvarlandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü Sefa E. ile araçta bulunan K.Y, E.E, D.Ş, K.A, O.Ç, ve R.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü 17 yaşındaki Sefa E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ Çorlu
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