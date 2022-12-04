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Tekirdağ'da ‘ne bakıyorsun’ tartışması kanlı bitti! Alkol şişesini kafasında parçaladı

04.12.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 'ne bakıyorsun' tartışması olaylı sonuçlandı. İddiaya göre, tartışmanın fitili araç içerisinde alkol alan K.K. ve S.E.S. isimli iki kişinin işten çıkıp evine gitmekte olan S.Ç. ve B.K.’ye 'ne bakıyorsun' demesiyle ateşlendi. Verilen bilgiye göre, K.K. elindeki alkol şişesini S.Ç.’nin kafasında parçaladı.

Tekirdağ'da ‘ne bakıyorsun’ tartışması kanlı bitti! Alkol şişesini kafasında parçaladı

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Cengiz Topel Caddesi Hakim Sami Sokak üzerinde akşam araç içerisinde alkol alan K.K. (23) ve S.E.S. (26), iddiaya göre, işten çıkıp evine gitmekte olan S.Ç. ve B.K.’ye ‘ne bakıyorsun’ deyince, tartışma çıktı. Anlamsız tartışmanın büyümesinin ardından elindeki alkol şişesini S.Ç.’nin kafasında parçalayan K.K.’yi engellemeye çalışan B.K. de yaralanırken, olaya K.K. ile birlikte alkol aldıkları tespit edilen S.E.S. de karıştı.

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BAŞINA ALDIĞI DARBE İLE AĞIR YARALANDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın faili oldukları iddia edilen K.K. ve S.E.S.’yi gözaltına alırken, kavgada başına aldığı darbe ile ağır yaralanan S.Ç. ve B.K., çağırılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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BIÇAĞA DA EL KOYULDU

Zanlılar gözaltına alınarak Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada, S.Ç.’nin başında parçalanan şişenin yanında bir dolu şişe ve bir bıçağa da el koydu. (İHA)

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Tekirdağ kavga

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