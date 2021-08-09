Tekirdağ'da servis minibüsü, önündeki otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tekirdağ- İstanbul karayolu Kamara Dere mevkisinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Bülent Dikerler (50) yönetimindeki servis minibüsü, aynı yöne giden Nursel Yeşildağ (60) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nursel Yeşildağ ile yanındaki Muhsin Yeşildağ'ın (65) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 4 kişiden minibüs şoförü Bülent Dikerler ile işçiler Arif Sağlam, (36) ve Hüseyin İlker, (34) Çorlu Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Nurettin Ünal (37) ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nursel Yeşildağ ile Muhsin Yeşildağ'ın cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

"MİNİBÜS ÇOK HIZLI GELİYORDU"

Kazanın görgü tanığı Sinan Er, minibüsün çok hızlı olduğunu belirterek, "Beyaz araç normal şekilde ilerlerlerken arkadan hızla gelen servis minibüsü hızla çarptı. Minibüs çok hızlıydı, yazık oldu" dedi.

BİR KAZA HABERİ DE MANİSA'DAN

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan minibüsün frenleri boşalması sonrası şarampole devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şahayar Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğukyurt Mahallesi'nden aldığı üzüm işçilerini taşıyan Kazım A. idaresindeki minibüs, Şahayar Mahallesi mezarlık mevkiine geldiği sırada freni boşalması nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 10 işçiden 5'i hafif şekilde yaralandı.

Yaralılardan minibüs sürücüsü Kazım A. ile işçilerden Elif A. (40) ve Seda Nur A. (16) Alaşehir Devlet Hastanesi’nde, Ceylan Z. (17) ve Tuğba Z. (23) Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

