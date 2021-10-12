Tekirdağ’da vahşet! Öldürdüğü gelininin cesedini parçalara ayırdı

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Fehmi A., oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı.

CESEDİN BİR KISMINI ÇÖP KOVASINA BİR KISMINI DA ARABA BAGAJINA KOYDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.’yı bıçakladı. Gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu.

ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYAN KOMŞULARI POLİSİ ARADI

Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Fehmi A.’nın işlemleri sürüyor.

Öte yandan ölen Ayat A.’nın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderildi. (İHA)



