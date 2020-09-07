Tekirdağ'da yamaç paraşütü pilotundan havada koronavirüs uyarısı: Lütfen maskenizi takın

Tekirdağ’da Paraşüt Pilotu Levent Öner, Çin’den bütün dünyaya yayılan koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla Şarköy Uçmakdere paraşüt alanına giderek, gerekli hazırlıklarını yaptı. Hazırlıklarını yaptıktan sonra paraşütle tek başına uçuş gerçekleştiren Pilot Öner, maskesini de takarak yaklaşık 500 metre yükseklikten maske ve sosyal mesafe çağrısı yaptı.

500 metreden seslendi

"LÜTFEN MASKENİZİ TAKIN"

Havada paraşütle uçarak maskesini de takan Öner yaptığı açıklamada, “Yamaç paraşütünde pandemi kuralları gereği maskem var. Diğer paraşütçü arkadaşlarla mesafemi koruyorum. Lütfen herkes havadan ve karada pandemi kuralları konusunda dikkat etsin. Lütfen maskenizi takın” dedi.



