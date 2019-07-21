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Tekirdağ'da plajlar doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 18:43 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da hava sıcaklığının 33 derece, hissedilen nem oranının yüzde 50 olarak ölçülmesiyle bunalan bölge halkı ve turistler, mavi bayraklı plajlara akın etti.

Tekirdağ'da plajlar doldu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da hava sıcaklığının 33 derece, hissedilen nem oranının yüzde 50 olarak ölçülmesiyle bunalan bölge halkı ve turistler, mavi bayraklı plajlara akın etti.
Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Tekirdağ'da hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar ve turistler mavi bayraklı plajlara sahip Altınova, Kumbağ, ve Şarköy ilçelerindeki plajları doldurdu. Bölgedeki sosyal aktivitelerden de faydalanan tatilciler, İstanbul'a yakın olması nedeni ile de hafta sonlarında Tekirdağ'a gelerek halk plajlarında güneşin tadını çıkarıp, denizde serinledi.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da plajlar dolduTekirdağ'da plajlar dolduTekirdağ'da plajlar doldu

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