HABER

Tekirdağ’da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 23:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümbül sokak üzerinde bir depoya baskın yaptı.

Tekirdağ’da sahte içki operasyonu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümbül sokak üzerinde bir depoya baskın yaptı. Yapılan operasyonda bin 700 litre sahte içki, 400 kilo üzüm şırası, içki yapımında kullanılan 1 adet damıtma kazanı, 1 adet ocak, 2 adet huni, 2 adet anason yağı, 3 adet derece ve 1 adet ocak ele geçirildi. Sahte içkilerin yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazır bekletildiği öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili O.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Bitlis'e şehit ateşi düştüBitlis'e şehit ateşi düştü
GÜNCELLEME 4 - Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyorGÜNCELLEME 4 - Uludağ'da yürüyüş yaparken kaybolan iki arkadaş aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Ankara'da kan donduran cinayet! Cesedi böyle bulundu

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Sokaklara asılan afişler ilçeyi karıştırdı!

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

Makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj yok tatildeyim!'

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

AK Parti Sözcüsü duyurdu: Az önce Cumhurbaşkanımız veto etti

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var!

Tekirdağ'da 1700 litre sahte içki ele geçirildi! Yılbaşında piyasaya süreceklerdi!

Yılbaşında harekete geçeceklerdi! Evden çıkanlar şaşkına çevirdi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haber duyurdu: 2 asker şehit

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Tesettür Şıklığında En Trend Mont Modelleri

Tesettür Şıklığında En Trend Mont Modelleri

Değer Otizm Derneği yararına “Değer’e Değer Katanlar” özel konseri

Değer Otizm Derneği yararına “Değer’e Değer Katanlar” özel konseri

2 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları

İşte On Numara'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.