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Tekirdağ'da tefecilik ve nitelikli yağma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli T.K hakkında 25 kişinin ayrı ayrı nitelikli yağma ve tefecilik yönündeki şikayeti üzerine harekete geçti.

Bir süre teknik ve fiziki takip yapan polis, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen T.K ile Ş.G, M.D, O.K, M.A, A.D, N.D, S.Y, C.F ve U.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, tefecilik karşılığında para verilen kişilerin bilgilerinin bulunduğu 2 not defteri ve 2 senet fotokopisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, Ş.G, M.D, O.K, M.A ve A.D çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.D, S.Y, C.F ve U.K ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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6 tutuklu Çorlu operasyon polis

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