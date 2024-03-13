HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekneleri, otomobilleri, senetleri... Hepsine el kondu! Kara para aklayan çete elebaşları yakalandı: Şenerler, Avcılar, Karallar çökertildi

Tekneleri, otomobilleri, senetleri... Hepsine el kondu! Kara para aklayan çete elebaşları yakalandı: Şenerler, Avcılar, Karallar çökertildi

13.03.2024 08:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Şenerler, Avcılar, Karallar gibi organize suç örgütlerinin elebaşlarının da bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-11 operasyonlarının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Tekneleri, otomobilleri, senetleri... Hepsine el kondu! Kara para aklayan çete elebaşları yakalandı: Şenerler, Avcılar, Karallar çökertildi

"Mahzen-11" operasyonlarında Şenerler, Avcılar ve Karallar olmak üzere 3 organize suç örgütü çökertildi, elebaşları da yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilenler dikkat çekti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

GIh04ycXsAAl_nq

Şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama", "nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, operasyonlarda Erdoğan Şener (Şenerler), Sadrettin Avcı (Avcılar) ve ️Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 18 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, operasyonlarda, 7 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konulduğunu, ayrıca 2 milyar liranın suçtan elde edildiği tespitinin yapıldığını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşetin izleri o telefon konuşmasındaDehşetin izleri o telefon konuşmasında
Putin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya hamlesine rest çektiPutin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya hamlesine rest çekti
3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi
Anahtar Kelimeler:
Manisa çete operasyon
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Osmanlı'dan sonra bir ilk: TSK'nın ayak izleri her yerde!

Osmanlı'dan sonra bir ilk: TSK'nın ayak izleri her yerde!

Putin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya hamlesine rest çekti

Putin, NATO’nun İsveç ve Finlandiya hamlesine rest çekti

3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi

3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi

Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım..."

Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım..."

Mahkemenin verdiği karara baba isyan etti! 'Burnu kırılmış, bacağı kırılmış, zorla tecavüz edilmiştir'

Mahkemenin verdiği karara baba isyan etti! 'Burnu kırılmış, bacağı kırılmış, zorla tecavüz edilmiştir'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.