Tekneyle denize açıldı, bir daha haber alınamadı! Aydın'da iş insanı Yasin Cinkaya kayıplara karıştı

Evli iki çocuk babası Yasin Cinkaya, çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Aydın'ın Didim ilçesindeki Marinadan FBR isimli teknesiyle denize açıldı. Ailesi Cinkaya'dan akşam saatlerinde haber alamadı. Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.

TEKNESİ OTOMOTİK PİLOTTA BULUNDU

Didim Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi otomatik pilotta motor çalışır halde kendi etrafında dönerken bulundu ancak Cinkaya'ya ulaşılamadı. Cinkaya'nın cep telefonu ve özel eşyaları da teknede bulundu.

HAVADA, SUDA, HER YERDE ARANIYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri tarafından tekne marinaya çekildi, inceleme yapıldı. Kayıp olan Cinkaya için bölgede sahil güvenlik ekipleri tarafından hem denizde hem de bölgede havadan arama çalışması başlatıldı.

(DHA)





